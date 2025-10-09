Le caen 11 años de cárcel por intentar abusar de una adolescente

Tgeucigalpa, Honduras.

Una sentencia condenatoria de 11 años y tres meses de prisión recibió José Fabricio Calix Martínez, declarado culpable del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de una menor de edad.

La condena fue dictada mediante un juicio por procedimiento abreviado, luego que la Fiscalía de la Niñez presentara pruebas que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, basadas en la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la declaración directa de la víctima.

Según los antecedentes del caso, los hechos ocurrieron entre el 7 y 8 de julio de 2024, cuando la víctima, una menor de edad, se encontraba en la colonia Los Pinos, de Danlí. Posteriormente acordó por mensajes y llamadas que el ahora condenado la trasladaría hacia el barrio San Martín.

Durante ese trayecto se dirigieron a una vivienda en construcción, donde el acusado intentó forzar a la víctima a mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, la agredió físicamente con un bloque de cemento, provocándole heridas graves que pusieron en riesgo su vida.

La adolescente fue hallada inconsciente y trasladada de emergencia al Hospital Escuela en Tegucigalpa. El dictamen médico forense estableció una incapacidad de 35 días y confirmó que la víctima estuvo en riesgo vital.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras la audiencia, Calix Martínez fue remitido a unidad penal correspondiente para cumplir la pena establecida por la autoridad judicial.