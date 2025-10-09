Capturan a estafadores que sustrajeron más de L600,000 de cuentas de grupo ferretero

San Pedro Sula, Cortés.

Nueve allanamientos en los departamentos de Cortés y Comayagua fueron ejecutados este jueves en contra de varias personas implicadas en el acceso no autorizado a sistemas informáticos que a raíz de ello sustrajeron dineros de la cuenta de un empresario ferretero.

Conforme a los investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en agosto del año anterior, el propietario de un grupo ferretero fue objeto de una estafa electrónica al vulnerar el sistema informático de una cuenta bancaria de la que sustrajeron 664,000 lempiras, logrando bloquear otras transferencias por 400,000 lempiras.

Es así que varios de los acusados recibieron transferencias no autorizadas directamente de la cuenta del ofendido, realizaron a su vez transferencias a terceros, las cuales distribuyeron en montos que van desde los 40 a 300,000 lempiras, que sí fueron retirados.