Capturan a estafadores que sustrajeron más de L600,000 de cuentas de grupo ferretero

Nueve allanamientos en los departamentos de Cortés y Comayagua fueron ejecutados este jueves en contra de varias personas implicadas en el acceso no autorizado a sistemas informáticos que a raíz de ello sustrajeron dineros de la cuenta de un empresario ferretero.
Conforme a los investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en agosto del año anterior, el propietario de un grupo ferretero fue objeto de una estafa electrónica al vulnerar el sistema informático de una cuenta bancaria de la que sustrajeron 664,000 lempiras, logrando bloquear otras transferencias por 400,000 lempiras.
Es así que varios de los acusados recibieron transferencias no autorizadas directamente de la cuenta del ofendido, realizaron a su vez transferencias a terceros, las cuales distribuyeron en montos que van desde los 40 a 300,000 lempiras, que sí fueron retirados.
De la dinámica de los hechos se pudo determinar que los imputados al momento de recibir al dinero en sus cuentas bancarias, algunos procedieron a realizar inmediatamente el retiro del afectivo y otros realizaron transacciones interbancarias entre ellos mismos.
El requerimiento fiscal por los delitos de asociación para delinquir y receptación del delito de estafa fue interpuesto en el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, por lo que una vez ejecutadas las capturas, los sospechosos serán remitidos a la capital.
En estos operativos se confirma la captura de nueve personas en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua tras su vinculación con los delitos cibernéticos.