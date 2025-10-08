¿Quién es el busero que fue multado por hacer live en Tiktok mientras llevaba pasajeros?

En las redes sociales, un busero que cubre la ruta San Pedro Sula-Cofradía se ha viralizado por haber recibido una esquela por transmitir en vivo mientras manejaba, un hecho que pocas veces se registra en Honduras.
Esta imagen recorre las redes sociales y narra la curiosa historia de un motorista que fue multado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Acá los detalles que no se conocían de este peculiar caso.
El motorista iba transmitiendo en Tiktok en este bus de la empresa Etica. "Fue hace cinco días", comenzó contando el conductor.
Conocido con el alias de "Nieves", este conductor dijo que es la primera vez que transmitía en vivo llevando pasajeros y manejando.
"Venía por la dos mil cuando empecé a grabar. Querés saber cuál es el colmo, que venía despacio porque me estaba capeándome los hoyos", le explicó a sus compañeros en un live en Tiktok que hizo posteriormente a ser sancionado.
"Nieves" estaba molesto porque a su criterio, "la gente quiere que uno robe", argumentaba mientras solicitaba que le dieran tap, tap a la pantalla.
"Nieves" usa sus redes para buscar generar dinero debido a mala temporada que vive este rubro.
"Me decomisaron el carro y me aplicaron dos multas, no entiendo a la gente. Yo sé que los de tránsito hicieron su trabajo ante la denuncia, pero no entiendo que se pone a opinar tantas cosas. Lo peor de todo es que el video lo grabé hace cinco días", reveló.
El motorista publicó muestra las multas que le aplicaron. Las autoridades dijeron que lo pusieron dos multas porque no andaba ni licencia para conducir.
Josué Cortés, como en realidad se llama, dijo que él desde muy joven trabaja en los buses de Etica y que nunca había tenido problemas con tránsito.
Desde su casa y con mucha interacción debido a lo viral que se volvió su historia, "Nieves" espera pronto volver a trabajar como lo ha hecho desde que era menor de edad.