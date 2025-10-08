  1. Inicio
  2. · Sucesos

Video: Conmovedor reencuentro de joven que se cayó de la rueda de Chicago con su hijo

EXCLUSIVA: Melissa Fúnez pudo al fin abrazar a su pequeño hijo Isaac, siete semanas después de caerse de la rueda de Chicago en Santa Rosa de Copán

San Pedro Sula

El tan esperado reencuentro entre Nelsy Melissa Fúnez López y su pequeño hijo Isaac, de cuatro años, fue un momento profundamente emotivo que conmovió a todos los presentes.

El pasado 16 de agosto, Melissa sufrió una caída desde una rueda de Chicago en unos juegos mecánicos instalados en Santa Rosa de Copán, accidente que la dejó con graves lesiones en la columna vertebral.

"Mamita me traerá pollito con papa": hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago

Tras el impacto, Melissa fue trasladada de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permaneció varias semanas internada y fue sometida a una compleja cirugía en la columna.

Debido al abandono de los propietarios de los juegos mecánicos, fueron sus amistades y vecinos quienes se unieron solidariamente para recaudar fondos y costear la operación que le salvó la vida.

Foto de Melissa tras la operación en el Mario Catarino Rivas.

Foto de Melissa tras la operación en el Mario Catarino Rivas.

El martes 7 de octubre, Melissa recibió el alta médica y ese mismo día protagonizó un momento que tocó los corazones de todos: el reencuentro con su hijo Isaac, un pequeño de cuatro años que no veía a su madre desde hacía siete semanas.

En un video exclusivo al que tuvo acceso Diario La Prensa, se observa a Melissa siendo sorprendida por sus familiares y por el pequeño Isaac, quien corre emocionado hacia ella.

¿Quién es el busero que fue multado por hacer live en Tiktok mientras llevaba pasajeros?

Entre lágrimas y sonrisas, madre e hijo se abrazan por primera vez desde el accidente, en una escena cargada de amor y esperanza.

Antes del trágico incidente, Melissa trabajaba en una tienda de ropa en Santa Rosa de Copán para sacar adelante a su hijo.

Hoy, pese a los diagnósticos médicos que ponen en duda su movilidad, ella se aferra al milagro de volver a caminar y continúa su lucha con una fe inquebrantable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Fernando Licona
Luis Fernando Licona
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2007. Actualmente es parte del equipo digital de LAPRENSA.HN. Apasionado por contar historias humanas.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias