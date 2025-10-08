Video: Conmovedor reencuentro de joven que se cayó de la rueda de Chicago con su hijo

San Pedro Sula

El tan esperado reencuentro entre Nelsy Melissa Fúnez López y su pequeño hijo Isaac, de cuatro años, fue un momento profundamente emotivo que conmovió a todos los presentes. El pasado 16 de agosto, Melissa sufrió una caída desde una rueda de Chicago en unos juegos mecánicos instalados en Santa Rosa de Copán, accidente que la dejó con graves lesiones en la columna vertebral.

Tras el impacto, Melissa fue trasladada de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permaneció varias semanas internada y fue sometida a una compleja cirugía en la columna. Debido al abandono de los propietarios de los juegos mecánicos, fueron sus amistades y vecinos quienes se unieron solidariamente para recaudar fondos y costear la operación que le salvó la vida.

El martes 7 de octubre, Melissa recibió el alta médica y ese mismo día protagonizó un momento que tocó los corazones de todos: el reencuentro con su hijo Isaac, un pequeño de cuatro años que no veía a su madre desde hacía siete semanas. En un video exclusivo al que tuvo acceso Diario La Prensa, se observa a Melissa siendo sorprendida por sus familiares y por el pequeño Isaac, quien corre emocionado hacia ella.