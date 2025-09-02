"Mamita me traerá pollito con papa": hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago

Nelsy Melissa Fúnez López es una joven madre de 22 años que el 16 de agosto se cayó de la rueda de Chicago en unos juegos mecánicos que están instalados en Santa Rosa de Copán.
Apenas el lunes 1 de septiembre, Melissa fue operada en lo que es considerado por su familia como un verdadero milagro.
Meli, como le dicen sus amigos, esperó más de dos semanas debido a que presentaba una hemorragia en uno de sus pulmones y eso impedía someterse a una operación de columna.
Ella es reconocida como una madre ejemplar, trabaja por sacar adelante al pequeño Isaac, de cuatro años.
"Ella trabaja en una tienda de ropa para sacar adelante a su hijo, él es todo para ella", recuerda una de sus parientes.
El pasado 16 de agosto, Melisa departía con una amiga en Santa Rosa de Copán y cuando estaba disfrutando de la rueda de Chicago, cayó desde las alturas.
Muchos creían que se iba a morir, pero ella se aferró a la vida, sabiendo que el pequeño Isaac depende de ella.
Melissa es originaria de Nueva Esperanza, una aldea de Las Flores en el departamento de Intibucá.
Según reveló una tía de Melissa a Diario La Prensa, el pequeño Isaac, en su inocencia, le ha preguntado a los suyos por su abuela y por su mamá.
"Ella dice que extraña a su mami, dice que mamita Melisa le dijo que le traerían pollo con tajada", contó su familiar.
Lilian, la madre de Melissa se encuentra con ella en el Mario Catarino Rivas. El pequeño Isaac pasa con ellas dos, a ambas les dice mamá.
Si usted desea ayudar a Melissa, puede hacer a las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez, el papá de La joven madre.