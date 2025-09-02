  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Mamita me traerá pollito con papa": hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago

Melissa Fúnez se recupera en una sala del hospital Mario Catarino Rivas, mientras su hijo Isaac, de cuatro años, a unos 190 kilómetros pregunta por ella...

Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
1 de 12

Nelsy Melissa Fúnez López es una joven madre de 22 años que el 16 de agosto se cayó de la rueda de Chicago en unos juegos mecánicos que están instalados en Santa Rosa de Copán.

Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
2 de 12

Apenas el lunes 1 de septiembre, Melissa fue operada en lo que es considerado por su familia como un verdadero milagro.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
3 de 12

Meli, como le dicen sus amigos, esperó más de dos semanas debido a que presentaba una hemorragia en uno de sus pulmones y eso impedía someterse a una operación de columna.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
4 de 12

Ella es reconocida como una madre ejemplar, trabaja por sacar adelante al pequeño Isaac, de cuatro años.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
5 de 12

"Ella trabaja en una tienda de ropa para sacar adelante a su hijo, él es todo para ella", recuerda una de sus parientes.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
6 de 12

El pasado 16 de agosto, Melisa departía con una amiga en Santa Rosa de Copán y cuando estaba disfrutando de la rueda de Chicago, cayó desde las alturas.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
7 de 12

Muchos creían que se iba a morir, pero ella se aferró a la vida, sabiendo que el pequeño Isaac depende de ella.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
8 de 12

Melissa es originaria de Nueva Esperanza, una aldea de Las Flores en el departamento de Intibucá.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
9 de 12

Según reveló una tía de Melissa a Diario La Prensa, el pequeño Isaac, en su inocencia, le ha preguntado a los suyos por su abuela y por su mamá.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
10 de 12

"Ella dice que extraña a su mami, dice que mamita Melisa le dijo que le traerían pollo con tajada", contó su familiar.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
11 de 12

Lilian, la madre de Melissa se encuentra con ella en el Mario Catarino Rivas. El pequeño Isaac pasa con ellas dos, a ambas les dice mamá.
Mamita me traerá pollito con papa: hijo de Melissa ni sospecha que ella se cayó de la rueda de Chicago
12 de 12

Si usted desea ayudar a Melissa, puede hacer a las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez, el papá de La joven madre.
Cargar más fotos