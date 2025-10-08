  1. Inicio
Ratifican sobreseimiento definitivo a Tesla Alemán, odontóloga que mató a su hija de 3 años

El fallo a favor de Tesla Paola Alemán es en respuesta a una apelación por parte de la Fiscalía y el abogado acusador. El hecho por el que enfrentó el proceso judicial ocurrió la madrugada del 2 de febrero

La Corte señala que Tesla Alemán sufre trastorno mental.
San Pedro Sula, Honduras

La Corte de Apelaciones Penal ratificó el 8 de octubre por unanimidad de votos el sobreseimiento definitivo a Tesla Paola Alemán, quien el 2 de febrero pasado le quitó la vida a su hija de casi tres años.

Alemán, de profesión odontóloga, enfrentó un proceso penal por parricidio, pero la jueza que conoció la causa le dictó el 10 de junio, en la audiencia inicial, un sobreseimiento definitivo argumentando que no es imputable de delito porque no se encuentra en condiciones mentales de enfrentar un proceso judicial y porque al momento de herir a su hija Ana Paula Reyes (de 3 años), con un cuchillo en la garganta y matarla, estaba sin la plena consciencia de sus actos al padecer problemas mentales graves.

Tesla Alemán no queda libre del todo: apelarán el sobreseimiento

Para impugnar la medida, la Fiscalía y un acusador privado interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones en septiembre, alegando que había pruebas suficientes para invalidar la resolución de la jueza y llevar a Tesla Alemán a juicio; la ratificación emitida ayer es en respuesta a ese recurso.

Tesla Paola Alemán Cantillano junto a su hija Ana Paula Reyes Alemán.

Entre los argumentos de la Fiscalía destaca que existía un mínimo indicio para que Alemán fuera a juicio oral y público, que la resolución no era clara, ya que la jueza no dijo por qué no valoró las pruebas presentadas como acusadores y porque había contradicciones en el diagnóstico forense de las pruebas psiquiátricas y psicológicas, ya que uno hablaba de psicosis y otro de esquizofrenia.

Benjamín Lavaire, abogado acusador, dijo en ese momento que la odontóloga “hizo una preparación previa porque esperó a que fueran las once de la noche, bajó a la niña a la primera planta de la casa, la acostó en el sofá, asegurándose que no estuvieran más personas y le infirió cortes claves en el cuello. Una persona que está trastornada ataca a su víctima donde quiera, lo va a apuñalar donde sea y frente a quien sea, no va a planificar”.

