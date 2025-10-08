Ratifican sobreseimiento definitivo a Tesla Alemán, odontóloga que mató a su hija de 3 años

San Pedro Sula, Honduras

La Corte de Apelaciones Penal ratificó el 8 de octubre por unanimidad de votos el sobreseimiento definitivo a Tesla Paola Alemán, quien el 2 de febrero pasado le quitó la vida a su hija de casi tres años. Alemán, de profesión odontóloga, enfrentó un proceso penal por parricidio, pero la jueza que conoció la causa le dictó el 10 de junio, en la audiencia inicial, un sobreseimiento definitivo argumentando que no es imputable de delito porque no se encuentra en condiciones mentales de enfrentar un proceso judicial y porque al momento de herir a su hija Ana Paula Reyes (de 3 años), con un cuchillo en la garganta y matarla, estaba sin la plena consciencia de sus actos al padecer problemas mentales graves.

Para impugnar la medida, la Fiscalía y un acusador privado interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones en septiembre, alegando que había pruebas suficientes para invalidar la resolución de la jueza y llevar a Tesla Alemán a juicio; la ratificación emitida ayer es en respuesta a ese recurso.