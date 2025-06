"Hay contradicción en dictámenes médicos de Tesla Paola Alemán"

San Pedro Sula, Honduras

Explicó que una de las contradicciones radica en el diagnóstico del psiquiatra que trató a la odontóloga. En una primera evaluación, realizada cinco días después de la muerte de la niña, determinó que el hecho ocurrió bajo un estado de esquizofrenia. Sin embargo, en una segunda evaluación, llevada a cabo un mes después, concluyó que Tesla actuó bajo un estado de psicosis.

Lavaire señaló que el crimen refleja premeditación. Dijo que la mujer esperó a que todos en la casa, ubicada en la colonia Las Flores, estuvieran dormidos para actuar. "Luego, cargó a la niña dormida hasta el sillón de la sala, buscó un cuchillo y le infligió una herida en puntos vitales de la garganta, aplicando gran presión. En contraste, la lesión que ella misma se provocó en la garganta fue superficial".

"Aquí se habla de un estado psicótico, pero una persona con ese estado, no tiene la capacidad de actuar calculadamente cada movimiento, y ella lo hizo. Yo no digo que ella no tenga un problema mental, pero cabe la duda, ya que ella pudo cometer el crimen a cualquier hora y realizar el ataque de forma frenética y sin control alguno. Un psicótico va a agarrar un puñal y va a atacar a lo loco", dijo el abogado.

Para Lavaire, "la dinámica de los hechos no demuestran objetivamente que ella estaba bajo un estado psicótico. Repito, una persona en ese estado pierde la realidad y no va a premeditar lo que pasará. Además, hay una evaluación que se le realizó dos veces en el Mario Mendoza; una indicó una puntuación alta de que ella pudo simular la enfermedad, pero ya la segunda determinó una puntuación baja de que no simuló, y aquí hay otra contradicción".