Esposo de Tesla busca que la encarcelen por matar a su hija

No entiendo qué sucedió con ella, si fue por odio hacia mí; no logro entender”. Y prosiguió “me siento muy dolido porque a mi hija la amo y lo único que le pido al presidente de la Corte y al fiscal general, que investiguen bien para que se haga justicia porque yo necesito eso”. Dijo que llevaba dos años separado de su esposa y que esta semana firmarían el divorcio.

Luis Felipe Reyes, esposo de Tesla Paola Alemán, acusada de matar a Ana Paula Reyes (de 2 años), hija de ambos, no entiende lo que pasó. El hombre dijo a un medio de televisión que no entendía por qué su esposa mató a su hija y recordó que “ella siempre mostraba mucho amor y cariño con Ana Paula.

Un audio divulgado en el medio televisivo se escucha que la niña le dijo por llamada a su padre: “te amo”.“Yo les dije que si ella (Tesla) estaba mal, que me dieran a la niña, pero nunca me hicieron caso, no sé si era por orgullo o no sé por qué no me la dieron”, lamentó el acongojado padre.

La Prensa conoció que el padre de la menor Ana Paula Reyes quiere que la ley se cumpla y que su esposa pague con cárcel el crimen que cometió.

“El padre pide todo el peso de la ley, que sea encarcelada y que se haga justicia con su hija. Para lograr eso, tiene un abogado privado que lleva el caso y trabaja en conjunto con la Fiscalía para impulsar el proceso”, dijo la fuente.

Indicó que el papá de la menor, quien confirmó su postura en declaraciones al medio televisivo, sabía del problema depresivo que su esposa padece y que en varias ocasiones le había pedido hacerse cargo él de la niña, pero que ella no accedió; ante eso llegaron a un acuerdo para alternarse el cuidado de la menor.