Juicio contra mujer acusada de abusar de sus hijastros será en marzo de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Para los días 2 y 3 de marzo de 2026 quedó establecido el desarrollo del juicio oral y público contra Katherine Yulibeth Romero Soto (de 28 años) acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros.

La causa que se le sigue a la mujer salió a la luz el 26 de mayo pasado, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutó una orden de captura en un centro comercial de esta ciudad, tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, “ocurrieron a lo largo de seis años, durante las visitas de fin de semana a su padre y los periodos en que él y su hermana de 10 años quedaban bajo el cuidado de la acusada”.