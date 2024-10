La treta es simple, pero confunde a cualquiera: José, necesitado de dólares, envió dinero a través de una transferencia electrónica a su supuesto amigo con la esperanza de que este le remitiera, en la otra moneda, lo intercambiado; pero no ocurrió, pues detrás del otro celular no estaba José, sino un estafador que había tomado control de WhatsApp.

“Hola ¿Qué tal? Una consulta: ¿sabes quién me puede comprar dólares?”.

Gracias a las pesquisas se dio la captura de Brayan Estif Meléndez Mendoza, José Arnulfo Bueso, Luis Miguel Savillón Lara y Manuel de Jesús Alberto, quienes son acusados de asociación para delinquir, acceso no autorizado a sistemas informáticos, suplantación de identidad, estafa y lavado de activos.

LA PRENSA Premium conoció el testimonio de una víctima de estos cibercriminales. El entrevistado recordó que recibió una supuesta notificación de WhatsApp alertándolo de que querían ingresar a su cuenta desde otro dispositivo. Lo creyó porque miraba que la alerta cayó desde un número de Finlandia.

“Yo respondí el mensaje, me mandaron un código con mensaje de texto normal en el que me indicaron copiar el número para verificar que era el usuario, y cuando lo hice prácticamente les di acceso y me sacaron por cuatro días de mi WhatsApp en el celular”, relató.

Tras quedar sin la aplicación de mensajería optó por enviar un mensaje a soporte de la red para explicar lo sucedido, pero no quiso cambiar de número, pues sus llamadas normales y otras redes de comunicación seguían operando con normalidad.

Con la cuenta de WhatsApp bajo su control, los cibercriminales enviaron mensajes a los contactos de la víctima ofreciéndoles dólares y aprovechando que suplantaban la identidad de la persona. “No tengo el dato exacto de cuántos de mis contactos recibieron los mensajes, pero sí contactaron funcionarios públicos, abogados, incluso hasta una diplomática, que me escribió después para saber si siempre tenía los dólares”, apuntó.

La víctima cree que nadie de sus contactos cayó en la estafa de los dólares, pero siempre interpuso la denuncia, así que lo remitieron a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde tomaron su declaración, así como los nombres y números de cuentas de banco adonde debían enviar la transferencia electrónica o realizar el depósito.