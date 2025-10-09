Conductor implicado en accidente en Cofradía se entregó cuatro días después y quedó en libertad

San Pedro Sula, Cortés.

Casi dos meses después de un trágico accidente de tránsito ocurrido el 7 de septiembre a la altura de la colonia Lempira, en Cofradía, la Policía Nacional informó que el joven Diego Enamorado, quien conducía un bus "rapidito" de la empresa Etica al momento del siniestro, se entregó cuatro días después a las autoridades.

El jovencito se presentó voluntariamente a las oficinas policiales para rendir su declaración sobre lo ocurrido. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el proceso correspondiente y coordinó con la Fiscalía del Ministerio Público para la remisión del caso.

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, el conductor quedó en libertad y al tratarse de un accidente de tránsito, implica un tratamiento diferente. Al no existir de momento una orden de captura en su contra, Enamorado permanece bajo investigación, ya que el caso continúa abierto mientras la Fiscalía determina si hubo o no responsabilidad penal.

Según detalles brindados, el joven no contaba con licencia de conducir vigente y, abandonó el lugar del accidente inmediatamente después del siniestro, lo que agravó su condición legal.