A conductor de rapidito lo buscaban en el río; no está muerto, se dio a la fuga

Foto de Diego Enamorado, el conductor del rapidito que cayó a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula. Las autoridades lo buscan para esclarecer los hechos.
En el lugar de los hechos se informó que Diego había muerto, incluso algunos creían que su cuerpo había caído a las aguas del río Chamelecón.
Sonaba lógica, tomando en cuenta que el carro quedó a muy poco de caer al río.
"A nosotros nos llamaron por un incendio vehicular, pero cuando apagamos el fuego hallamos los dos cuerpos”, informó Sayda Arauz, teniente de Bomberos.
Al decirse que había dos personas muertas, un hombre y una mujer, ahora se creía que el cuerpo masculino era el de Diego.
La dama fue identificada como Sujeyly Rocío Euceda, de 23 años.
Se supo que Sujeyly iba para el hospital Mario Catarino Rivas con uno de sus tres hijos, quien resultó herido.
La segunda víctima fue identificada como José Mendoza.
Joel Villanueva (foto), quien viajaba en el bus que se accidentó fue localizado en una clínica privada. Sus familiares estaban preocupados y temían lo peor, pero ayer ya estaba en su casa.
Mientras la ciudadanía exige justicia. Testigos que auxiliaron a los sobrevivientes relataron que el autobús venía a alta velocidad y no pudo tomar una curva, por lo que salió de la carretera pavimentada y cayó en una hondonada de unos 15 metros de profundidad.
Diego es conocido en el rubro y en sus redes sociales se muestra como alguien muy alegre.
En las redes sociales se ha viralizado un video que Diego subió a Tiktok en donde se le ve manejando un rapidito, pese a que la ley se lo prohíbe.
Para conducir transporte público en Honduras se necesita tener al menos 25 años de edad.