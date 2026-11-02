De presidentes a futbolistas: 150 años de historia en el Cementerio General

San Pedro Sula, Honduras. Bajo antiguos mausoleos, esculturas y lápidas desgastadas por el tiempo descansan algunos de los personajes más importantes de la historia de San Pedro Sula. Expresidentes, militares, deportistas, empresarios y familias inmigrantes forman parte del legado del Cementerio General San Pedro Apóstol, un camposanto que en 2026 alcanza 150 años desde sus primeras referencias funerarias conocidas. Entre sus sepulturas se encuentran figuras que dejaron huella en la política, la economía y la vida social del país. Sus tumbas permiten reconstruir diferentes etapas del desarrollo de San Pedro Sula, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad, señala la información oficial compartida con LA PRENSA por el departamento del Archivo Histórico de la Municipalidad de San Pedro Sula, y su director Elíseo Fajardo Madrid, así como el investigador Alexander Zerón Alvarado.

Una de las personalidades más destacadas es Miguel Paz Barahona (1863-1937), quien fue alcalde sampedrano en 1915 y presidente de Honduras entre 1925 y 1929. Sus restos descansan en el cementerio, en el mismo sector de la ciudad donde un barrio lleva su nombre. También sobresale la memoria de José Enrique “La Coneja” Cardona (1939-2013), uno de los futbolistas hondureños más reconocidos internacionalmente. Su sepultura forma parte del recorrido histórico del camposanto, que no solo conserva el recuerdo de figuras políticas, sino también de personajes del deporte nacional.

Entre los militares destaca el general mexicano Héctor Macías, quien falleció en San Pedro Sula en 1932, después de participar en los conflictos armados hondureños de las primeras décadas del siglo XX. También se encuentra la tumba del general Gregorio Ferrera, otra figura vinculada a la historia militar del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cementerio guarda igualmente una conexión con la independencia de Cuba. Allí fueron sepultadas en 1884 Andrea y Margarita Gómez, hijas del general cubano Máximo Gómez Báez, uno de los principales protagonistas de la lucha independentista cubana. Sus lápidas figuran entre las referencias funerarias más antiguas que permanecen visible.

La presencia de familias extranjeras también quedó reflejada en los monumentos funerarios. Uno de los más llamativos pertenece a Carlos Miselem (1871-1944), cuyo mausoleo presenta una arquitectura de inspiración gótica que recuerda la estructura de un castillo. A este patrimonio se suman los mausoleos de la familia Viera Fuentes, con un campanario simbólico y sepulturas subterráneas, así como las tumbas de integrantes de la familia Coleman, de origen alemán, y de otras familias que participaron en el desarrollo comercial y social de San Pedro Sula.



Los primeros años del cementerio

​​​​​La historia documental del Cementerio General se remonta al siglo XIX. Una investigación del Archivo Histórico Municipal señala que el 14 de mayo de 1877, durante la administración del alcalde Manuel Estévez, la Corporación Municipal se reunió en sesión extraordinaria para discutir la construcción de un cementerio nuevo y las necesidades del antiguo. Sin embargo, los registros funerarios son anteriores. Una lápida fechada el 17 de diciembre de 1876 fue identificada como una de las evidencias más antiguas del lugar, aunque posteriormente resultó dañada durante intervenciones realizadas entre 2012 y 2013. Entre 1892 y 1905, cuando San Pedro Sula enfrentó epidemias de fiebre amarilla, el cementerio también recibió numerosas víctimas de la enfermedad, cuyos restos fueron enterrados principalmente en su sector occidental. Con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en un espacio donde quedaron representadas distintas comunidades inmigrantes. Los sectores funerarios de las comunidades china y judía constituyen parte de esa diversidad cultural que contribuyó a la formación de la ciudad.

Un patrimonio de San Pedro Sula