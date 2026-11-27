San Pedro Sula, Honduras. La capital industrial de país entró en zona de alarma por dengue tras registrar un incremento sostenido de contagios durante las últimas ocho semanas específicamente en San Pedro Sula.

Las autoridades sanitarias confirmaron 562 casos en lo que va de 2026 y advierten que la tendencia requiere reforzar las medidas de prevención. Lesbia Villatoro, representante de la Región Metropolitana de Salud, durante la última semana epidemiológica se reportaron 27 nuevos contagios, una cifra superior al promedio de 20 casos semanales que se venía registrando. Del total acumulado, 431 corresponden a pacientes con dengue sin signos de alarma, 125 presentan signos de alarma y seis han sido clasificados como casos de dengue grave.

Aunque los registros reflejan una reducción del 29% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 800 casos, las autoridades advierten que el comportamiento de la enfermedad ha cambiado en las últimas semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estar en zona de alarma significa que semana a semana se van incrementando los casos, pero esto nos da tiempo para implementar todas las actividades de control y prevención vectorial", explicó Villatoro.

Viviendas cerradas dificultan eliminar criaderos

Uno de los obstáculos para controlar la propagación del mosquito transmisor del dengue es la falta de acceso a las viviendas. Durante la última semana, las brigadas sanitarias inspeccionaron 2,006 casas en diferentes sectores de San Pedro Sula, pero 980 estaban cerradas. De las viviendas que pudieron ser evaluadas, 769 resultaron positivas por la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti, lo que representa un índice de infestación del 38%.

Estos resultados reflejan la presencia de criaderos dentro de los hogares y la necesidad de que las familias permitan el ingreso del personal sanitario para realizar las inspecciones y las labores de prevención.

Mantienen operativos en sectores de San Pedro Sula

Ante el incremento de contagios, los 16 establecimientos de salud que integran la Región Metropolitana mantienen operativos de control vectorial en sus respectivas zonas de cobertura. Las actividades continuarán durante el resto del año. Entre los sectores priorizados se encuentran las áreas de influencia del centro de salud Miguel Paz Barahona, que comprende la mayor extensión geográfica, además de Armenta, Fesitranh, San José de Boquerón y Calpules. Por otra parte, Villatoro recordó que continúa la jornada de vacunación infantil contra el dengue, iniciada el mes pasado, e instó a los padres de familia a estar pendientes del esquema de inmunización de sus hijos.