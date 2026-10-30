Honduras, entre estado de excepción y un bolsillo exhausto

El ritmo taquicárdico en la actualidad política e institucional en Honduras transcurre hoy a una velocidad que pocas veces coincide con las urgencias cotidianas del ciudadano común.

En las últimas semanas de octubre de 2026, las portadas de los principales diarios nacionales han estado dominadas por titulares de alto impacto: alertas de seguridad internacional en Puerto Cortés, al norte de Honduras, despliegues de la fuerza pública, resoluciones judiciales emblemáticas y un drástico remezón en el Gabinete de Gobierno.

Aun así, al cruzar el umbral de los hogares hondureños, la conversación no gira únicamente en torno a las leyes aprobadas en el hemiciclo legislativo, sino alrededor de una pregunta más apremiante: ¿cómo hacer rendir el salario frente a una inflación que no da tregua?

Esta brecha entre la agenda pública de alto nivel y la economía doméstica representa el verdadero dilema estructural del país. Mientras las instituciones del Estado concentran sus esfuerzos en responder a las exigencias de seguridad y gobernabilidad, la ciudadanía enfrenta el desgaste acumulado de servicios públicos deficientes y el encarecimiento constante de los alimentos de primera necesidad.

El ámbito de la seguridad pública ha registrado movimientos de enorme trascendencia. La aprobación en el Congreso Nacional de modificaciones al Código Procesal Penal y al marco penitenciario, respaldadas por 119 votos de los parlamentarios, marca un giro, aparentemente decisivo en la estrategia estatal.

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Al tipificar conductas severas e incrementar las penas para la delincuencia organizada, el Estado busca dotar a los operadores de justicia de herramientas coercitivas fortificadas, es por ello que el anuncio del Instituto Nacional Penitenciario sobre la habilitación de 1,400 espacios de máxima seguridad en los centros carcelarios es una muestra tangible de esta orientación.

Paralelamente, la vulnerabilidad del país frente a riesgos en su infraestructura quedó en evidencia tras la advertencia sobre Puerto Cortés en la última semana octubre, originada en alertas de inteligencia internacional.

Aunque la Dirección Policial de Investigaciones actuó con celeridad requiriendo a un sospechoso en San Pedro Sula y decomisando dispositivos para su análisis forense, el episodio ha dejado al descubierto la fragilidad de los activos logísticos más importantes de la nación.

Y para dar más contexto en medio de este escenario, la resolución unánime del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque en el caso de la estudiante Keyla Martínez recuerda que la seguridad pública no solo requiere contundencia contra la delincuencia, sino un riguroso respeto al debido proceso, a los derechos humanos y a la legalidad institucional.

“Liquidez récord” frente al desgaste de la quincena

Pero más allá de la certidumbre que intentan proyectar las nuevas políticas de seguridad a los hondureños, en el terreno económico se vive a flor de piel una profunda paradoja: ante los anuncios oficiales de una inyección directa de fondos de sectores internacionales crediticios, esta aparente bonanza de liquidez no se traduce en alivio para el consumidor.

Por ejemplo, en los mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sin olvidar la cruda realidad en el interior del país, el cartón de huevos grandes ha sufrido seis incrementos consecutivos desde mediados de año, cotizándose entre 145 y 150 lempiras. Un aumento que erosiona directamente la capacidad de compra de las familias trabajadoras, cuyo presupuesto quincenal pierde terreno frente a la canasta básica.

Además, a la carga financiera se suma el colapso operativo de los servicios básicos. Entre ellos, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que anuncia cortes programados de energía todos los días que afectan con suspensiones de hasta 11 horas continuas, paralizando pequeñas empresas y comercios.

¿Eficiencia técnica o en realidad qué?

La decisión del presidente Nasry Asfura de remover simultáneamente a los titulares de la Secretaría de Educación, Arely Argueta, del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Emilio Maldonado, y del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Allan Castillo, envía un mensaje claro de insatisfacción con los resultados en áreas de alto impacto popular.

Si bien la rotación de funcionarios es una prerrogativa del Poder Ejecutivo para dinamizar la administración pública, la efectividad de estos cambios dependerá de la capacidad de las nuevas autoridades para diseñar soluciones estructurales y no meramente paliativas.

La gestión educativa, el transporte público y la reserva estratégica de alimentos son precisamente los tres pilares donde el ciudadano percibe de forma inmediata la presencia o ausencia del Estado y sus administradores de turno.

Es evidente que el futuro inmediato del país no se definirá únicamente por la cantidad de artículos modificados en el Código Procesal Penal ni por la retórica de firmeza contra el delito. Aunque la paz social y el orden son condiciones indispensables para el desarrollo, la verdadera estabilidad requiere atender la vulnerabilidad económica de los hogares.

Mi punto es que, si el Gobierno tiene ante sí la oportunidad de canalizar la liquidez del sistema financiero y las inversiones multilaterales hacia proyectos productivos que generen empleo digno, estabilicen los precios de la canasta básica y rehabiliten la infraestructura energética y hospitalaria.

Así pues que sin una respuesta integral que una la firmeza institucional con la justicia social en la mesa familiar, el descontento ciudadano continuará creciendo, recordando que la gobernabilidad se construye tanto en las leyes como en el bienestar cotidiano.