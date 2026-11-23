Los Ángeles, Estados Unidos. ​​​​​​Jensen Huang regresó este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico. Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos en redes sociales, en los que se ve los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

"Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.

The world’s best CEO vows to become even better. https://t.co/0fvBk4icdw — Ming-Yu Liu (@liu_mingyu) November 23, 2026

El empresario tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado especialmente por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense cliente de Nvidia que se cree que puede ser una colaboradora de Pekín.

La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidenses ha puesto el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El retorno de Huang ha recibido el apoyo expreso de Trump, quien calificó su restauración al cargo como "adecuada" para "garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".