Pekín, China. China acusó este martes a Estados Unidos de interferir en su comercio y cooperación tecnológica y reprimir el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología, después de que Estados Unidos anunciase una norma que limita la venta de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) a algunos países. El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun señaló en rueda de prensa que Washington continúa generalizando el concepto de "seguridad nacional" y abusando de las medidas de control de la exportación.

"Llega incluso a interferir sin razón en el comercio y la cooperación tecnológica normales de China con otros países, y a reprimir de forma injustificada el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología", subrayó Guo, que calificó el caso de "coerción económica" y "jurisdicción extraterritorial". El portavoz determinó que la medida contraviene el consenso alcanzado por ambas partes, perjudica a las empresas chinas y altera la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, y advirtió que Pekín adoptará "las medidas necesarias" para defender "sus derechos e intereses legítimos". La norma, anunciada el lunes por el Departamento de Comercio estadounidense (DOC, en inglés), exige a empresas de Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil obtener licencias de exportación estadounidenses para chips avanzados, al considerar que estos países "presentan un riesgo superior al habitual de que tales chips sean desviados ilegalmente hacia China". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse