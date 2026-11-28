Madrid, España. A falta de un día para las elecciones generales del domingo en España, este sábado los principales candidatos se dedicaron a descansar y a pasar tiempo en familia, mientras se ultimaban los preparativos para que la jornada de votación "se desarrolle con total normalidad, seguridad y plenas garantías". Estas son las claves de este sábado, víspera de las decimoséptimas elecciones generales de la democracia:

En la conocida como jornada de reflexión en España, la previa a unos comicios, por imperativo legal los partidos no pueden realizar actos de campaña ni difundir propaganda para solicitar el voto.

España ante las urnas

Así, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, pasó parte del día practicando junto a su esposa, Begoña Gómez, enduro en bicicleta de montaña y descansando en familia.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), viajó a la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta, fronteriza con Marruecos, para cumplir "un compromiso personal" con el presidente local, Juan Jesús Vivas, según fuentes de su formación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santiago Abascal, candidato de Vox (ultraderecha), pasa el día en Madrid en familia "tras mes y medio recorriendo el país", comentaron fuentes del partido a EFE, y la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, hace lo mismo en Barcelona.

Pedro Sánchez y las elecciones en España

El desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, fue el detonante del adelanto de estas elecciones, previstas inicialmente para 2027, y ella ha sido uno de los nombres propios de la campaña.

También Óscar Puente, quien dimitió como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas. Además, líderes como el presidente argentino, Javier Milei, o el de Estados Unidos, Donald Trump, han sido puestos por los socialistas, y de forma repetida por Sánchez, como ejemplos de lo que él denomina "internacional ultraderechista" que hay que intentar que no tenga prolongación en España con un Gobierno de PP y Vox. A la derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato en su país ha recurrido Sánchez de forma insistente para evidenciar que es posible vencer a "los poderosos", y en esa línea ha reivindicado la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien recaló en España para apoyar al líder del PSOE.

Lo que también es noticia

Por primera vez en un proceso electoral en España se podrá hacer uso del documento nacional de identidad (DNI) digital para ejercer el voto, para lo que el Ministerio del Interior ha dotado a las mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios (más de 60.000 terminales).

Para la jornada, se constituirán 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas. Unas mesas electorales que contarán con 549.297 miembros entre titulares -183.099- y suplentes.

La frase del día

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, aseguraron este sábado que el Gobierno español lo tiene todo preparado para que las elecciones "se desarrollen con total normalidad, seguridad y plenas garantías".

España se prepara para votar

En los comicios de este domingo los ciudadanos elegirán a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras que forman las Cortes Generales españolas.

El Congreso de los Diputados tiene 350 miembros y será la cámara que vote la investidura del próximo presidente del Gobierno. En el Senado, que actúa como cámara de representación territorial, los ciudadanos elegirán a 209 senadores, uno más que en las generales de 2023, ya que la isla de Formentera (Baleares) tendrá por primer vez su propio representante a raíz de la reforma electoral que separó su circunscripción de la de Ibiza. - Para votar al Congreso se elige la papeleta blanca de una candidatura; los partidos presentan listas cerradas y bloqueadas, lo que significa que no se puede seleccionar a unas personas y descartar a otras, ni cambiar el orden en que aparecen. - Para votar al Senado la papeleta es de color sepia y reúne a los candidatos de la circunscripción, agrupados por partidos o coaliciones; se marca la casilla situada junto a los nombres elegidos, que pueden ser de distintas formaciones.

La agenda del domingo