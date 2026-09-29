Costa Rica envía a EEUU 45 toneladas de droga que no pudo incinerar en su territorio

San José. Costa Rica envió a Estados Unidos 45 toneladas de cocaína decomisadas en los últimos meses para su destrucción debido a los elevados costos y falta de capacidad del país centroamericano para destruirla, en medio de la estrecha cooperación entre ambas naciones en la lucha contra el narcotráfico. Un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense se llevó las toneladas de droga decomisadas, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal supera los 1,100 millones de dólares, según confirmó este martes la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. "Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)" en el país, reconoció el fiscal general Carlo Díaz. Por su lado, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, Michael Soto, dijo el pasado 17 de septiembre en el Congreso que la entidad solo cuenta con un horno capaz de incinerar droga y que suele averiarse, lo que provoca que la droga se vaya acumulando en las bodegas.

El envío actual de la cocaína a EE.UU. no es frecuente por parte de las autoridades costarricenses, pero sí ha ocurrido anteriormente. En 2021, 72 toneladas de droga decomisadas en el país fueron destruidas en Miami. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región también han habido casos similares, por ejemplo en 2023 Panamá envió a Estados Unidos un cargamento de 55,7 toneladas de cocaína para su destrucción y en 2022 otro de 42,1 toneladas.

El principal problema de Costa Rica

La Fiscalía de Costa Rica aseguró este martes que el traslado de droga a EE.UU. "refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico".