Asesinan a un ingeniero tras un divorcio conflictivo y acusan a sus suegros del homicidio

Los Ángeles, Estados Unidos. El ingeniero baleado mortalmente supuestamente por sus suegros en California estaba envuelto en un proceso de divorcio en el que ambas partes tenían órdenes de restricción, según informaron este martes medios estadounidenses. Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del estado. Por el incidente fueron detenidos Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes testigos señalaron como los supuestos responsables del homicidio, según informó la Policía de Dublin.

La pareja, identificada como los suegros de la víctima, está detenida sin derecho a fianza y se ha programado su comparecencia ante una corte para este miércoles. El caso ha sacado a la luz pública la disputa del matrimonio de Jonathan McKinsey y su esposa, Candice Jang, que se encontraban separados y en un conflictivo proceso de divorcio y custodia de sus tres hijos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ambos habían solicitado órdenes de restricción y presentado acusaciones mutuas de maltrato ante los tribunales, según informó el periódico San Francisco Chronicle.