Supremo de EEUU permite a Trump reactivar las deportaciones a terceros países

Washington, Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente, Donald Trump, a reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países con los que no tienen vínculos y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre. La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron. La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "ermegencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.