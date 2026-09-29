Acusan a dos mexicanos de traficar con menores migrantes y darles gomas con THC

Los Ángeles, Estados Unidos. Dos mexicanos comparecieron ante un tribunal federal de Texas para enfrentar cargos por el tráfico de niños migrantes que viajaban sin compañía de un familiar o adulto, y a los que supuestamente les dieron gomitas con THC, derivado de la marihuana para sedarlos durante el traslado, informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Gaudian, de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez (México), fueron acusados por un gran jurado por conspiración para transportar e introducir extranjeros ilegalmente en Estados Unidos con fines de lucro. Según documentos judiciales, los dos acusados formaban parte de una organización de tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente en Estados Unidos a niños migrantes no acompañados, de entre 5 y 13 años de edad, desde Juárez, México entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

La denuncia alega que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores para transportar a los niños en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera estadounidense. Posteriormente, los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses a los agentes de inspección, afirmando falsamente que dichos documentos pertenecían a los niños y que ellos eran sus padres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante al menos uno de los incidentes de tráfico, se les dieron a los niños migrantes gomitas que contenían marihuana para sedarlos.