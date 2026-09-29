Autorizan al Ejército de El Salvador a apoyar a Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

San Salvador, El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este martes la participación de efectivos de la Fuerza Armada en apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovara el mandato de la misión hasta el 31 de marzo de 2027. El Ejército de El Salvador ha participado en diferentes tareas de seguridad en Haití, país que enfrenta altos niveles de violencia por parte de grupos de pandillas, y ha brindado también apoyo médico. La autorización se da luego de la aprobación de una ley especial transitoria, avalada en el Congreso con 57 votos de 60, que permitirá "al Estado de El Salvador adecuarse al cumplimiento de la misión liderada por la ONU, en el sentido de la prestación de apoyo a la seguridad en Haití", indicó el decreto leído durante la sesión plenaria.

"El Salvador ha exteriorizado a la ONU su disposición de entablar conversaciones que permitan coordinar el despliegue y asegurará la utilización eficiente de los recursos. La Fuerza Armada de El Salvador está en condiciones de apoyar la referida misión con ayuda militar y equipamiento de defensa para apoyar la misión de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití", señaló. El documento establece que "El Salvador se compromete a colaborar en las diferentes tareas que se desarrollen en Haití" y que "el apoyo de El Salvador significa personal civil y militar de la Fuerza Armada que coadyuvarán a las tareas que ejecuta la Fuerza de Supresión de Pandillas, ya sea desde Haití o desde República Dominicana". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La autorización del Congreso salvadoreño se da el mismo día en que el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a reforzar la misión de Naciones Unidas contra las pandillas en Haití después de que el Consejo de Seguridad prorrogara también este martes el mandato de la GSF por un plazo de seis meses.