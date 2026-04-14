Testigos, videos y audios: Las pruebas que “desnudan” el plan de fraude en el juicio político

Tegucigalpa

“El juicio político va a iniciar con la audiencia de los testigos, va a ser un día fuerte de testimonios y de videos y de audios”, adelantó el diputado Mario Pérez.

Ante la falta de descargos de la mayoría de los acusados, la Comisión Especial ha decidido tomar la ofensiva mediante la presentación de nueve testigos y una serie de materiales audiovisuales que prometen cambiar el rumbo de la narrativa que se ha manejado hasta el momento en los pasillos legislativos.

La sesión de hoy busca contrastar lo ocurrido ayer lunes, donde la defensa de Morazán se centró en denunciar una supuesta colusión política, mientras que Marlon Ochoa y los magistrados suplentes prefirieron no acudir a la citación.

En el Salón Ramón Rosa , el ambiente se tornó pesado desde las 11:20 de la mañana, cuando comenzaron a desfilar figuras de la administración electoral para ofrecer datos que, según la comisión, son fundamentales para sostener las denuncias.

Tras una primera jornada marcada por la ausencia de tres de los cuatro señalados y la maratónica declaración de cinco horas del magistrado Mario Morazán , la Comisión Especial abrió este martes la etapa de evacuación de testimonios y pruebas gráficas.

El comparecencia de testimonios incluye una lista técnica de alto nivel, encabezada por figuras del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como Roberta Lara, Claudia Aguilera y Fernando Espinoza.

A ellos se suma el testimonio de Mario Flores Urrutia, actual magistrado del TJE, y el de Eduardo Fuentes, comisionado de la Unidad de Política Limpia y excodirector electoral, quienes deberán explicar las anomalías operativas detectadas.

La jornada también cuenta con la presencia de José Barahona, padre de la fallecida magistrada Miriam Barahona, cuya participación busca arrojar luz sobre las presiones internas que se vivieron en el tribunal.

Por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comisión Especial ha citado a Marco Pereira, Thelma Cristina Martínez, en su condición de secretaria del ente, y a Alfredo Enrique Lainez.

Estos funcionarios y excolaboradores técnicos son los encargados de validar la prueba documental, audios y videos que la comisión pretende utilizar para sustentar la responsabilidad política de los denunciados. Con la declaración de estos nueve testigos, el Legislativo busca amarrar los cabos sueltos que dejaron las incomparecencias del primer día y avanzar hacia la redacción del informe de destitución.

Para el diputado, el desfile de hoy es necesario para limpiar lo que consideran fue una jornada de evasivas durante el lunes.

Según el diputado Pérez, la declaración de Morazán del día anterior no aportó claridad al proceso, utilizando un término coloquial para describir la extensa comparecencia que mantuvo en vilo al Congreso por más de cinco horas sin llegar a conclusiones contundentes sobre los hechos señalados.

“Hoy va a salir la verdad que ayer no salió porque ayer, como lo dije, se cantinfleó, se redundó en lo mismo y se patinó en lo mismo”, aseveró Pérez. La pieza central de la jornada, sin embargo, no son solo las palabras de los comparecientes.

La Comisión ha anunciado la revelación de videos y audios que, según aseguran, muestran de forma explícita maniobras irregulares dentro de los órganos electorales.

Se ha hecho especial énfasis en un video que el diputado Pérez calificó como la prueba reina para demostrar las intenciones de ciertos sectores políticos de alterar la voluntad popular en los últimos procesos electorales, instando a la prensa y a la población a observar con detenimiento el material.

“Hoy va a salir la verdad con estos testimonios y con los videos y los audios; ahí va con el primer testigo un video que es contundente y que desnuda el plan que tuvo Libre para robarse las elecciones en Honduras”, sentenció el parlamentario.

Con la habilitación de horas inhábiles por parte de la Comisión, se espera que la evacuación de los nueve testigos se extienda por varias horas.

La estrategia legislativa parece estar orientada a saturar el expediente con declaraciones técnicas que desvirtúen el argumento de “juicio politizado” que han sostenido los magistrados bajo investigación.

El informe final, que determinará si el pleno procede con la destitución definitiva, dependerá en gran medida de la solidez que presenten hoy estos relatos y las evidencias digitales que están siendo expuestas.