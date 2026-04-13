Lourdes Mejía no comparece en audiencia de juicio político

Tegucigalpa, Honduras

La magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Lourdes Maribel Mejía Estapé, no compareció este lunes a la audiencia de juicio político en su contra y tampoco presentó justificación por su inasistencia.

La comisión especial decidió otorgar un tiempo prudencial antes de adoptar nuevas determinaciones dentro del proceso en curso, pero tampoco se presentó.

Inicialmente, la comparecencia había sido programada para la 1:00 de la tarde; no obstante, fue reprogramada para las 3:00 p.m., luego de la intervención previa del magistrado Mario Morazán, también implicado en el proceso.

Horas antes de acudir al Congreso, Lourdes Mejía interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de frenar o revisar el procedimiento en su contra, argumentando posibles vulneraciones a sus derechos.

La denuncia contra la magistrada suplente se sustenta en sus actuaciones durante las elecciones generales de 2025, las cuales, según los promoventes, habrían afectado el normal desarrollo del proceso electoral y puesto en riesgo la institucionalidad democrática del país.