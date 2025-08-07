Jorge Cálix declara ante la Didadpol y lanza advertencia a la cúpula policial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cálix explicó que fue requerido para rendir declaración sobre los hechos ocurridos hace una semana en los bajos del Congreso Nacional, donde se registraron actos de represión contra congresistas y manifestantes del Partido Liberal.

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, reveló que compareció ayer miércoles ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

"He sido requerido por la Didadpol para rendir declaración por la represión de la que fuimos objeto hace una semana en los bajos del Congreso", señaló.

"Me presenté a declarar sin miedo", manifestó el congresista liberal, quien reiteró que no teme a las autoridades ni a los responsables de los hechos.

Durante su comparecencia, Cálix aprovechó para enviar un mensaje directo a los altos mandos de la Policía Nacional.