Jorge Cálix declara ante la Didadpol y lanza advertencia a la cúpula policial

El diputado del Partido Liberal acusó a la Policía de servir al oficialismo y aseguró que no se aprobarán ascensos mientras se reprima al pueblo.

El congresista Jorge Cálix fue agredido durante los hechos ocurridos hace una semana en los bajos del Congreso Nacional.

Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, reveló que compareció ayer miércoles ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

Cálix explicó que fue requerido para rendir declaración sobre los hechos ocurridos hace una semana en los bajos del Congreso Nacional, donde se registraron actos de represión contra congresistas y manifestantes del Partido Liberal.

"He sido requerido por la Didadpol para rendir declaración por la represión de la que fuimos objeto hace una semana en los bajos del Congreso", señaló.

"Me presenté a declarar sin miedo", manifestó el congresista liberal, quien reiteró que no teme a las autoridades ni a los responsables de los hechos.

Durante su comparecencia, Cálix aprovechó para enviar un mensaje directo a los altos mandos de la Policía Nacional.

"Sepan que no les tenemos miedo. Y aprovecho a decirle a la cúpula policial que ni se molesten en mandar solicitudes de ascenso al Congreso Nacional, porque mientras sigan haciéndole caso al Familión y golpeando al pueblo, no se los vamos a aprobar".

Asimismo, hizo un llamado a la población a no dejarse intimidar: "A los hondureños, en todo el país, les digo: no les mostremos miedo al narcofamilión. El 30 de noviembre se van porque se van", señaló el ex precandidato presidencial.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
