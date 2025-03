Canciller defiende a Rixi y FFAA y culpa al CNE ante retrasos en elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

Asismismo, en su cuenta de X defendió a la ministra de Defensa, Rixi Moncada y las Fuerzas Armadas y dijo que no es sustentable responsabilizarlos en estos atrasos ya que los os procesos electorales son responsabilidad total de los órganos electorales.

”Los procesos electorales son responsabilidad total de los órganos electorales en cada uno de de sus componentes la administración, logística y la parte jurisdiccional y operativa es decir el CNE y el TJE. Sus titulares representan no solo al Partido Libre. Tratar de responsabilizar a Rixi, al Gobierno de la Presidenta, y a las FF.AA., no es sustentable”, escribió.

Añadió que: “El bipartidismo tiene sus representantes y participantes en toda la estructura electoral. Tenían que buscar un mecanismo para desprestigiar el reconocimiento biométrico porque eso reflejará el voto real y no el aparente. No hay que ser ingenuos en estos. Su perversidad los llevó a cometer un golpe en 2009 y dos fraudes en 2013 y 2017, para instaurar una narco-dictadura, no hay que olvidar la historia reciente”.