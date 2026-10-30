¿Se prohibirá Halloween en las escuelas? Congreso analizará iniciativa de diputada

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional mantiene en la agenda parlamentaria la discusión del proyecto de ley que busca prohibir las celebraciones de Halloween en las instituciones educativas del país, una iniciativa que ha generado debate entre la población hondureña. La propuesta de decreto legislativo fue presentada ante el pleno por la diputada Dunia Jiménez, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien argumentó que la medida busca proteger la identidad cultural y los valores nacionales frente a festividades extranjeras. La iniciativa contempla restringir la realización de festejos, adornos temáticos y concursos de disfraces en los centros educativos públicos y privados, con el argumento de evitar expresiones que inciten a la violencia o distorsionen la formación estudiantil.

La diputada Dunia Jiménez aclaró que su iniciativa no tiene un sentido religioso. El proyecto de ley fue remitido formalmente a la comisión de educación para su análisis técnico y la posterior elaboración del dictamen correspondiente. El diputado Arnold Burgos, presidente de la comisión legislativa, confirmó que el proyecto será debatido durante la sesión de trabajo programada para la próxima semana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Posible votación favorable al dictamen

Burgos adelantó que la correlación de fuerzas entre los congresistas que integran la comisión apunta a una posible votación favorable al dictamen. “Se han traído estas tradiciones y se celebran. No estoy de acuerdo que se celebran en los centros educativos. La iniciativa presentada por la honorable diputada Dunia Jiménez, la próxima semana en reunión de comisión vamos a debatirla y que vote la mayoría, si está a favor o en contra”, expresó Arnold Burgos, presidente de la comisión de educación. El parlamentario sostuvo que el entorno magisterial y la formación docente de gran parte de los integrantes de la comisión podrían influir en el respaldo a la medida restrictiva. El legislador aseveró que los centros educativos deben enfocarse en promover actividades deportivas, académicas y culturales que fortalezcan la convivencia armónica entre los jóvenes. “Le voy a ser sincero, somos muy tradicionalistas y en esta comisión de educación la mayoría de miembros son docentes, exdirigentes magisteriales, y estoy seguro que van a votar a favor de esta iniciativa. Como lo reitero, no estoy a favor, pero respeto estos festejos”, afirmó Burgos. El titular de la comisión educativa enfatizó que, en los centros públicos, este tipo de festejos anglosajones no forman parte de la currícula tradicional, por lo que, según explicó, la propuesta establecería un marco normativo para el sistema educativo.