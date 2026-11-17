Tegucigalpa, Honduras. El dengue cobró la vida de seis hondureños en lo que va de 2026, luego de que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaran dos nuevos fallecimientos relacionados con dengue grave. Las últimas víctimas son un hombre de 30 años, procedente de Catacamas, Olancho, quien falleció en el Hospital Escuela, y una joven de 19 años, residente en Utila, Islas de la Bahía, quien murió en el Hospital de Atlántida. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, explicó que ambos casos estaban pendientes de la evaluación del Comité de Certificación de Mortalidad, que finalmente determinó que las muertes fueron provocadas por dengue grave.

Con estos dos nuevos decesos, Olancho y Choluteca suman dos víctimas mortales cada uno. Los otros fallecimientos corresponden al Distrito Central e Islas de la Bahía. Mejía advirtió sobre la importancia de no subestimar los síntomas de la enfermedad y buscar atención médica de manera oportuna, especialmente cuando se presenta fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza y molestias intensas en los músculos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario señaló que no acudir a un establecimiento de salud a tiempo puede favorecer las complicaciones y poner en riesgo la vida de los pacientes.

Contagios

El dengue continúa aumentando en el país. Hasta la semana epidemiológica 45, correspondiente al período del 8 al 14 de noviembre, las autoridades sanitarias contabilizan 14,799 casos sospechosos acumulados de la enfermedad.

La cifra, dada a conocer por la Unidad de Vigilancia de la Salud, indica que durante esa semana se reportaron 860 nuevos contagios, lo que representa un incremento del 6.17% en comparación con la semana epidemiológica 44. En las últimas semanas, el comportamiento de la enfermedad refleja un crecimiento sostenido, con alrededor de 803 nuevos casos de dengue registrados semanalmente, según los datos proporcionados.