“Sin música, la vida sería un error”. La frase de Friedrich Nietzsche condensa el lugar que el sonido puede ocupar en la experiencia humana, aunque cada persona lo vive de un modo distinto. La misma canción puede abrir una escena íntima o devolver a alguien a un momento que preferiría no recordar. Puede sonar en una boda, acompañar un viaje en auto o irrumpir en una habitación con el peso de una experiencia traumática. La música no provoca una emoción idéntica en todas las personas. Su efecto depende de la interpretación, del cuerpo y de la historia que cada uno guarda detrás de una melodía. En ese sentido, el psiquiatra Carlos Caruso, integrante del Capítulo de Arte y Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), explicó a Infobae que la música puede transmitir el estado emocional de quien la ejecuta, aunque también activa recuerdos personales en quien escucha. “La emoción se transmite a través de la música”, afirmó.

Una melodía no llega a una mente vacía. Encuentra memorias, pérdidas, vínculos, momentos de alivio y, en algunos casos, escenas de dolor. Por eso una persona puede buscar una canción porque la abraza en un día difícil, mientras otra necesita apagarla antes de que termine el estribillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hay conciertos en los que una nota sostenida, un silencio breve o una voz quebrada generan un nudo en la garganta antes de que el público pueda poner en palabras qué ocurrió. No siempre importa conocer la letra. A veces alcanza con percibir que quien toca está implicado en lo que hace. Caruso recordó una frase del guitarrista Luis Salinas para describir esa conexión: “Si yo me emociono cuando toco, el público se emociona”. Según el psiquiatra, la música permite que un intérprete comparta algo propio incluso cuando no lo explica con palabras. “Uno puede escuchar la misma música por distintos intérpretes y todos te van a poner algo propio y personal en lo que interpretan”, señaló. La partitura puede ser la misma, pero cambia el modo de respirar antes de una frase, de sostener un acorde o de acelerar un pasaje. Esos detalles pueden modificar lo que siente quien escucha. El especialista distinguió entre la creación y la interpretación. “No es que se emociona a partir de lo que él creó. Él creó a partir de lo que se emocionó”, sostuvo al referirse a los compositores. Para Caruso, el músico primero registra una emoción y luego intenta convertirla en sonido. Un estudio de 2024 encabezado por Wiebke Trost, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), comparó las respuestas cerebrales de personas que escuchaban música de piano en vivo con las de otras que oían versiones grabadas de las mismas obras. Los investigadores observaron que la música en directo generó una actividad más alta y más constante en la amígdala, una región relacionada con el procesamiento emocional. El trabajo también identificó una relación dinámica entre los cambios de la interpretación —el ritmo, la intensidad y los matices— y la actividad cerebral de los oyentes. Esa observación dialoga con la explicación de Caruso: “Cuando un músico está tocando y se vincula con lo que está tocando y se emociona, eso se transmite al público y el público también se emociona”.