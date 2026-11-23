Hay dolores que llegan sin pedir permiso y convierten acciones tan sencillas como levantarse de una silla, ponerse los zapatos o subir unas gradas en todo un desafío. La ciática es uno de ellos: suele sentirse como un dolor que comienza en la zona baja de la espalda y se desplaza hacia el glúteo y una pierna, acompañado en ocasiones de hormigueo, entumecimiento, ardor o sensación de descarga eléctrica. Infobae explica que la ciática no es un diagnóstico por sí mismo, sino la descripción de un dolor relacionado con la irritación o compresión de estructuras nerviosas.

Cuando el dolor baja por la pierna

Una de las causas frecuentes de la ciática es la hernia de disco, aunque también puede aparecer por estrechamiento del canal vertebral y otros problemas que afectan las raíces nerviosas. Por eso, no todas las personas responden igual a los mismos ejercicios. De hecho, el especialista Kevin Burns, citado por Infobae, advierte: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No hay realmente un programa de ejercicios que sea el mejor para todos”. En términos sencillos: si a tu vecino le funciona estirar de determinada manera, eso no significa que tu espalda vaya a reaccionar igual. La primera regla durante una crisis es no convertir el dolor en una competencia de resistencia. Caminar suavemente puede ser mejor que permanecer todo el día acostado, siempre que la actividad no incremente los síntomas. La recomendación es de realizar caminatas breves y frecuentes, en lugar de intentar recorrer largas distancias de una sola vez. Por ejemplo, si caminar 30 minutos seguidos aumenta el dolor, puede ser más razonable comenzar con varios trayectos cortos durante el día y detenerse si los síntomas empeoran. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también destaca la importancia de mantener la actividad física y recuperar progresivamente la capacidad de movimiento en los problemas de espalda. Entre las medidas de manejo menciona la fisioterapia, el aumento de la actividad física y las adaptaciones ergonómicas en el trabajo. La recomendación general es clara: el movimiento forma parte de la recuperación, pero debe adaptarse a las características de cada persona y a la causa del dolor.

Los movimientos que pueden jugar en contra​​​​​

Aquí aparece una de las mayores confusiones: si duele, ¿hay que estirar más? No necesariamente. Forzar un estiramiento intenso cuando existe irritación nerviosa puede aumentar las molestias. Infobae cita al especialista Burns explicando que algunos pacientes “estiran más fuerte con la esperanza de aflojar la zona y terminan con más dolor en la pierna”. Por eso, sentir tirantez detrás del muslo no siempre significa que simplemente falte flexibilidad.

También conviene tener cuidado con levantar objetos pesados mientras se gira el torso. Imagínate que estás recogiendo una caja del suelo y, en lugar de girar todo el cuerpo para colocarla a un lado, levantas el peso y retuerces la cintura: ese movimiento puede aumentar la presión sobre la zona lumbar. Durante una crisis, se recomienda evitar esta combinación y utilizar las piernas para levantar objetos, manteniendo el tronco lo más estable posible. Permanecer sentado durante horas tampoco es el mejor aliado. Quedarse frente a la computadora, conducir durante mucho tiempo o pasar una tarde completa en el sofá puede aumentar la incomodidad. Una estrategia sencilla es cambiar de posición con frecuencia, levantarse y caminar unos minutos. Infobae señala que interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo puede ayudar a manejar las molestias.

Aliviar sí, pero sin ignorar las señales de alerta​​​​​