Movimientos para un cuerpo 3F: flexible, fuerte y feliz

¿Cuidar la postura corporal puede reducir las molestias y mejorar el estado de animo? ¿Respirar mejor puede calmar la ansiedad y reducir el estrés? ¿Se puede disfrutar del placer de moverse con regularidad en la vida diaria y encontrar la felicidad en el ejercicio físico al margen de acudir a un gimnasio?
La respuesta a estas preguntas es un rotundo ¡SI!, porque “disponer de cuerpo fuerte y flexible mejora nuestra vida no solo en cuanto a la salud orgánica sino que también multiplica nuestra felicidad, vitalidad y bienestar mental”, asegura Lara Cid, bailarina, historiadora, divulgadora y especialista en entrenamientos de estar en buena forma básica y movimiento.
Lara Cid (https://fuerteyflexible.com) es creadora del método de Entrenamiento Corporal Integral ‘Fuerte y Flexible’, con el que ayuda a muchas personas a moverse de forma respetuosa e integral y a sentirse mejor con su cuerpo y consigo mismas; es autora del libro ‘Muévete como un humano’.
La apasionan el deporte y explicar la manera en que nos afecta de forma positiva física y mentalmente. Esta entrenadora mantiene una propuesta diferente a la de la industria del ‘fitness’ convencional, “que a menudo se centra en la estética y no en el bienestar integral”, según afirma. Cid considera que la clave no es seguir un entrenamiento estándar sino moverse de manera funcional y natural, respetando la biología y evolución del ser humano.
De ahí nació su método ‘Fuerte y Flexible’, que propone lograr un equilibrio entre fuerza, movilidad, postura y bienestar emocional, alejado de los ideales irreales del ‘fitness’ comercial.
1º ejercicio: “OK” con los pies
“Los pies son la base de tu esqueleto, y si no funcionan bien, los problemas subirán hacia arriba. Por eso es importante que utilices un calzado respetuoso con su anatomía y que tus pies no se adapten al calzado, sino el calzado a tus pies”, enfatiza Cid.
“Elige calzado con punta ancha, para que tus dedos tengan espacio suficiente y tu musculatura trabaje adecuadamente”, recomienda.Esta entrenadora añade que hay un ejercicio muy poderoso que se puede practicar de pie o sentado, pisando bien el suelo.
“Levanta tus dedos gordos mientras los dedos pequeños empujan el suelo, como si dijeras `OK´ pero en lugar de hacerlo con los pulgares de la mano, con los del pie”, explica. “Si te cuesta realizar este ejercicio, es signo de que debes trabajarlo, comenzando por efectuar unas 10 repeticiones, 2 a 3 días por semana, para ir devolviendo a tus dedos la movilidad y la fuerza que nunca debieron perder”, puntualiza.
2º ejercicio: La respiración de mariposa
“Vivimos estresados por el trabajo y las obligaciones, y sin darnos cuenta, acabamos respirando por la boca, rápido y en exceso, lo cual sólo nos acaba estresando y agotando más”, señala Lara Cid.
“Para mejorar tu respiración, regular tu sistema nervioso y reducir el estrés, puedes realizar la respiración de mariposa, en cualquier lugar, ya sea en tu trabajo, viajando en transporte o durante tu paseo diario”, añade.
“Primero cierra la boca y respira por la nariz. Ahora, imagina que una mariposa se ha colocado en tus labios y no quieres ahuyentarla. Inhala y exhala tan suave como puedas, evitando que el aire que expulsas por tu nariz ‘la ahuyente’, o que el sonido que haces al inspirar ‘la asuste’”, explica.
“Para ayudarte, inhala en 3 segundos y exhala en 5 segundos, con lo que también harás tu respiración más lenta”, apunta. “De esta manera, estás reduciendo el volumen o la cantidad de aire que habitualmente tomas al respirar”, añade.
Cid recomienda realizar esta respiración “durante 3 a 5 minutos, cuando desees conectar con tu cuerpo y contigo mismo, o cuando estés ansioso, para calmar el sistema nervioso a través de tu respiración”.
3º ejercicio: Sentadilla de bebé
Lara Cid invita a observar a los “los bebés, que se agachan al suelo haciendo una sentadilla perfecta, y pueden pasar mucho tiempo jugando en esta posición”.
Esta sentadilla profunda “es una postura natural, que demanda mucha fuerza y flexibilidad sin limitación alguna, y que realizábamos cuando éramos bebés, pero que ahora nos parece imposible porque dejamos de usar el cuerpo para lo que está hecho, ¡para moverse!, y pasamos buena parte de la vida sentados en sillas”, reflexiona.
“La sentadilla profunda es un seguro para la salud, puesto que indica el nivel de movilidad de las articulaciones como el tobillo, la rodilla, la cadera y la espalda, y también la fuerza en la musculatura de los pies, piernas, glúteos y espalda, que tiene que sostener la columna erguida”, explica.
Para realizar esta posición “colócate de pie con tus piernas más abiertas del ancho de caderas, y flexiona tus rodillas bajando tu cadera hacia el suelo, y baja todo lo que puedas sin despegar los talones del suelo”, recomienda.
“Si puedes bajar completamente sin despegar los talones, mantén la posición de 1 a 2 minutos al día. Si te cuesta, coloca un bloque de yoga o un pequeño banco a la altura de la cadera para apoyar la pelvis y empezar realizando la posición con menos demanda de fuerza. ¡Es hora de volver a ser niños!”, recalca.4º ejercicio: Crece alargando tu columna.
“Los seres humanos modificamos nuestra postura en función de nuestras emociones: cuando tenemos miedo nos encogemos, y cuando estamos confiados nos abrimos. Pero también afectan a nuestra postura, las horas interminables mirando pantallas, lo cual nos atrofia la musculatura y comprime las vértebras de la espalda”, asegura esta entrenadora.
Para mejorar la postura corporal, Cid propone realizar un ejercicio para alargar la columna, que puede realizarse sentado o de pie. “Coloca tus manos en tus caderas, evitando sacar o meter el trasero y colocando la pelvis en el centro. Después, sitúa una mano en tu ombligo y la otra a unos centímetros de tu cabeza”, describe.
“Desde esta posición, crece alargando tu coronilla hacia arriba hasta tocar tu mano. Sentirás como tu columna se descomprime y se hace más larga. Realiza esta postura cuando pases mucho tiempo sentado, o mantenla durante tu práctica de ejercicio físico, para mantener tu columna descomprimida”, concluye.