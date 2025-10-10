Movimientos para un cuerpo 3F: flexible, fuerte y feliz

¿Cuidar la postura corporal puede reducir las molestias y mejorar el estado de animo? ¿Respirar mejor puede calmar la ansiedad y reducir el estrés? ¿Se puede disfrutar del placer de moverse con regularidad en la vida diaria y encontrar la felicidad en el ejercicio físico al margen de acudir a un gimnasio? La respuesta a estas preguntas es un rotundo ¡SI!, porque “disponer de cuerpo fuerte y flexible mejora nuestra vida no solo en cuanto a la salud orgánica sino que también multiplica nuestra felicidad, vitalidad y bienestar mental”, asegura Lara Cid, bailarina, historiadora, divulgadora y especialista en entrenamientos de estar en buena forma básica y movimiento. Lara Cid (https://fuerteyflexible.com) es creadora del método de Entrenamiento Corporal Integral ‘Fuerte y Flexible’, con el que ayuda a muchas personas a moverse de forma respetuosa e integral y a sentirse mejor con su cuerpo y consigo mismas; es autora del libro ‘Muévete como un humano’. La apasionan el deporte y explicar la manera en que nos afecta de forma positiva física y mentalmente. Esta entrenadora mantiene una propuesta diferente a la de la industria del ‘fitness’ convencional, “que a menudo se centra en la estética y no en el bienestar integral”, según afirma. Cid considera que la clave no es seguir un entrenamiento estándar sino moverse de manera funcional y natural, respetando la biología y evolución del ser humano. De ahí nació su método ‘Fuerte y Flexible’, que propone lograr un equilibrio entre fuerza, movilidad, postura y bienestar emocional, alejado de los ideales irreales del ‘fitness’ comercial. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

1º ejercicio: “OK” con los pies

“Los pies son la base de tu esqueleto, y si no funcionan bien, los problemas subirán hacia arriba. Por eso es importante que utilices un calzado respetuoso con su anatomía y que tus pies no se adapten al calzado, sino el calzado a tus pies”, enfatiza Cid. “Elige calzado con punta ancha, para que tus dedos tengan espacio suficiente y tu musculatura trabaje adecuadamente”, recomienda.Esta entrenadora añade que hay un ejercicio muy poderoso que se puede practicar de pie o sentado, pisando bien el suelo. “Levanta tus dedos gordos mientras los dedos pequeños empujan el suelo, como si dijeras `OK´ pero en lugar de hacerlo con los pulgares de la mano, con los del pie”, explica. “Si te cuesta realizar este ejercicio, es signo de que debes trabajarlo, comenzando por efectuar unas 10 repeticiones, 2 a 3 días por semana, para ir devolviendo a tus dedos la movilidad y la fuerza que nunca debieron perder”, puntualiza.

2º ejercicio: La respiración de mariposa

“Vivimos estresados por el trabajo y las obligaciones, y sin darnos cuenta, acabamos respirando por la boca, rápido y en exceso, lo cual sólo nos acaba estresando y agotando más”, señala Lara Cid. “Para mejorar tu respiración, regular tu sistema nervioso y reducir el estrés, puedes realizar la respiración de mariposa, en cualquier lugar, ya sea en tu trabajo, viajando en transporte o durante tu paseo diario”, añade. “Primero cierra la boca y respira por la nariz. Ahora, imagina que una mariposa se ha colocado en tus labios y no quieres ahuyentarla. Inhala y exhala tan suave como puedas, evitando que el aire que expulsas por tu nariz ‘la ahuyente’, o que el sonido que haces al inspirar ‘la asuste’”, explica. “Para ayudarte, inhala en 3 segundos y exhala en 5 segundos, con lo que también harás tu respiración más lenta”, apunta. “De esta manera, estás reduciendo el volumen o la cantidad de aire que habitualmente tomas al respirar”, añade. Cid recomienda realizar esta respiración “durante 3 a 5 minutos, cuando desees conectar con tu cuerpo y contigo mismo, o cuando estés ansioso, para calmar el sistema nervioso a través de tu respiración”.

3º ejercicio: Sentadilla de bebé