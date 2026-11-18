La ansiedad, la depresión, el estrés y el consumo problemático de alcohol figuran entre los trastornos de salud mental más frecuentes en los hombres. Sin embargo, estos problemas no siempre se manifiestan mediante tristeza o llanto. En muchos casos aparecen como irritabilidad, enojo constante, aislamiento, dificultades para dormir, pérdida de interés por actividades habituales o cambios repentinos de comportamiento. En Honduras, la situación preocupa. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de la Violencia, más del 80 % de los suicidios registrados en el país corresponden a hombres, lo que evidencia una problemática que sigue creciendo en silencio.

Los especialistas coinciden en que la prevención pasa por reconocer tempranamente los síntomas, fortalecer las redes de apoyo, promover la educación emocional y facilitar el acceso a atención psicológica. La detección oportuna y el acompañamiento familiar pueden marcar la diferencia y evitar que una crisis emocional avance hacia consecuencias más graves.

La tendencia continúa

Solo en 2025 se registraron 612 suicidios en el país, de los cuales 503 fueron hombres, equivalentes al 82.2 % de las víctimas. Además, durante ese año se contabilizaron en promedio 51 suicidios al mes y casi dos casos diarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los especialistas señalan que factores como el desempleo, los problemas económicos, los conflictos familiares, las rupturas de pareja, las pérdidas afectivas y el aislamiento social aumentan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. A esto se suman los estereotipos que durante años han asociado la masculinidad con la obligación de ser fuerte, no expresar emociones y resolver los problemas sin ayuda. Como consecuencia, muchos hombres retrasan la búsqueda de apoyo profesional y normalizan síntomas de ansiedad, depresión o agotamiento emocional. Las señales de alerta incluyen aislamiento social, cambios bruscos de conducta, aumento en el consumo de alcohol, alteraciones del sueño y expresiones de desesperanza como “ya no puedo más”, “nada vale la pena” o “estarían mejor sin mí”.

Factores de riesgo, prevención y tratamiento

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el desempleo está asociado con un mayor riesgo de suicidio tanto en hombres como en mujeres, mientras que el consumo de alcohol y sustancias figura entre los factores más relacionados con la mortalidad por suicidio masculina. Especialistas coinciden en que la prevención pasa por fortalecer las redes de apoyo, promover la educación emocional y facilitar el acceso a servicios de salud mental. Para el psicólogo Heyseel Granados el primer paso es derribar la falsa idea de que los problemas emocionales son una muestra de debilidad. "La salud mental no distingue género, edad ni condición social. Sin embargo, existen factores culturales y sociales que pueden hacer que los hombres experimenten estos problemas de una manera particular o que tengan mayores dificultades para reconocerlos y buscar ayuda".

La verdadera fortaleza también es pedir ayuda

"Durante muchos años se nos enseñó a los hombres que debíamos ser fuertes, resolver los problemas solos y ocultar nuestras emociones. Sin embargo, esa idea ha hecho que muchas personas vivan con ansiedad, depresión, estrés o sufrimiento emocional sin buscar apoyo" señala el psicólogo Heyseel Granados. Los problemas de salud mental no siempre se manifiestan a través de tristeza o llanto. En los hombres pueden aparecer como irritabilidad, enojo constante, aislamiento, dificultad para dormir, pérdida de interés en actividades cotidianas o un aumento en el consumo de alcohol y otras sustancias. También debemos prestar atención cuando alguien comienza a expresar frases como: "estoy cansado de todo", "nada tiene sentido" o "prefiero estar solo". Son señales que no deben ignorarse. Factores como el desempleo, los problemas económicos, los conflictos familiares, los divorcios, la pérdida de seres queridos, el aislamiento social y las experiencias traumáticas pueden aumentar la vulnerabilidad emocional.