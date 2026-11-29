San Juan, Puerto Rico. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), anunció el regreso oficial de Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, a Puerto Rico, el cual tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre.
En un hito histórico para el certamen, Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en ser coronada Miss Universo, otorgándole a Puerto Rico su sexto título internacional justo cuando la competencia celebraba su 75.º aniversario.
Este esperado regreso marcará la vuelta de Barreto a su tierra natal tras su coronación, ocurrida el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
"Regresar a Puerto Rico como Miss Universo 2026 es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa de mi vida. Representar a mi país ante el mundo ha sido un honor, y poder compartir este logro con el pueblo puertorriqueño —que me ha apoyado con tanto cariño a lo largo de este camino— lo hace aún más significativo", expresó Jennifer Barreto, Miss Universo 2026.
La CTPR actuará como anfitriona oficial de la celebración, brindando al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de sumarse a la bienvenida de la nueva Miss Universo.
Los detalles del itinerario oficial —incluyendo la ruta, los horarios, los lugares y las actividades— se darán a conocer próximamente.
"Tras el extraordinario evento que vivimos el pasado martes, nos llena de emoción y orgullo dar la bienvenida oficial a Jennifer Barreto como Miss Universo 2026 aquí, en su hogar: Puerto Rico. El próximo lunes anunciaremos todos los detalles de la celebración", señaló Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).
Como única entidad oficial responsable de la representación y gestión de Miss Universo 2026, la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) supervisará la coordinación y autorización de todos los compromisos de Jennifer Barreto durante su reinado.
Esto incluye su agenda oficial, apariciones públicas, entrevistas y solicitudes de los medios de comunicación, actividades promocionales, activaciones de marca y colaboraciones comerciales.
Esta gestión centralizada garantizará la coherencia en todos sus compromisos oficiales, una representación adecuada de la marca Miss Universo y el cumplimiento de los estándares y protocolos internacionales de la Organización, en colaboración con las entidades anfitrionas de cada actividad.