San Juan, Puerto Rico. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), anunció el regreso oficial de Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, a Puerto Rico, el cual tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre.

En un hito histórico para el certamen, Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en ser coronada Miss Universo, otorgándole a Puerto Rico su sexto título internacional justo cuando la competencia celebraba su 75.º aniversario.

Este esperado regreso marcará la vuelta de Barreto a su tierra natal tras su coronación, ocurrida el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

"Regresar a Puerto Rico como Miss Universo 2026 es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa de mi vida. Representar a mi país ante el mundo ha sido un honor, y poder compartir este logro con el pueblo puertorriqueño —que me ha apoyado con tanto cariño a lo largo de este camino— lo hace aún más significativo", expresó Jennifer Barreto, Miss Universo 2026.