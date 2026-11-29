Estados Unidos. El músico Mike Love, miembro fundador de los míticos The Beach Boys, ha muerto a los 85 años de edad en Malibú (California) rodeado de su familia, según confirmó su publicista, Katie Altman, que no precisó la causa del fallecimiento, ocurrido el sábado.

"Un icono cultural estadounidense", según el propio Altman, fue coautor y vocalista principal de temas clásicos de los años sesenta como "Surfin' USA" y "California Girls", que también influyeron en las generaciones siguientes.

El grupo, de fama mundial, fue fundado a principios de esa década en compañía de los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson, de los que Love era primo, y el amigo de la familia Al Jardine.

Otros músicos se unieron al grupo en varias etapas. El último álbum de la banda, "The Beach Boys", fue publicado en 1985.