Activan Operación "Candado” contra la delincuencia en SPS

En las últimas horas se puso en marcha la Operación "Candado" a través de retenes policiales estratégicos en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de combatir la delincuencia y reducir los índices delictivos.
Los operativos contemplan registros de vehículos y personas, verificación de documentos personales, licencias, permisos de circulación y boletas de revisión, así como inspecciones orientadas a la detección de armas prohibidas y drogas.
Los retenes han sido instalados en puntos estratégicos de la Rivera Hernández, a la altura del Tamarindo; entrada principal a la colonia Sinaí, Lomas del Carmen, gasolinera Puma Ticamaya, Lomas del Carmen, gasolinera Uno del segundo anillo y sector Planeta, antiguo peaje salida a La Lima, bulevar del este.
Cada uno de estos puestos de control cuenta con mandos asignados y supervisión directa de oficiales de la Policía Nacional, con el fin de cambatir la delincuencia e identificar a personas que tengan ordenes judiciales pendientes.
Además, se tiene como objetivo prevenir hechos delictivos, garantizar la seguridad de la población y ejercer un control en las principales vías de acceso.
Las autoridades policiales informaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente en diferentes sectores de San Pedro Sula y sus alrededores, como parte de su estrategia de seguridad orientada a la disminución de la incidencia delictiva.
San Pedro Sula ha sido durante años el rostro más visible de la violencia en Honduras, ocupando primeros lugares entre las ciudades más peligrosas del mundo, con tasas de homicidios que superan ampliamente el promedio latinoamericano.
Desde la Secretaría de Seguridad se asegura que la violencia ha disminuido y lo atribuyen al aumento del pie policial, la implementación de tecnología de vigilancia y el estado de excepción.
Expertos en seguridad pública y analistas han advertido que la reducción de cifras nacionales no refleja por completo la realidad de ciudades, donde la presencia de maras y pandillas continúa condicionando la vida cotidiana.