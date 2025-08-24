Activan Operación "Candado” contra la delincuencia en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

En las últimas horas se puso en marcha la Operación "Candado" a través de retenes policiales estratégicos en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de combatir la delincuencia y reducir los índices delictivos.

Los operativos contemplan registros de vehículos y personas, verificación de documentos personales, licencias, permisos de circulación y boletas de revisión, así como inspecciones orientadas a la detección de armas prohibidas y drogas.

Los retenes han sido instalados en puntos estratégicos de la Rivera Hernández, a la altura del Tamarindo; entrada principal a la colonia Sinaí, Lomas del Carmen, gasolinera Puma Ticamaya, Lomas del Carmen, gasolinera Uno del segundo anillo y sector Planeta, antiguo peaje salida a La Lima, bulevar del este.

Cada uno de estos puestos de control cuenta con mandos asignados y supervisión directa de oficiales de la Policía Nacional, con el fin de cambatir la delincuencia e identificar a personas que tengan ordenes judiciales pendientes.

Además, se tiene como objetivo prevenir hechos delictivos, garantizar la seguridad de la población y ejercer un control en las principales vías de acceso.