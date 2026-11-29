San Pedro Sula, Honduras. Un cabecilla de la Pandilla 18, identificado con el alias de “Baby Chucky”, y otros dos integrantes de esa estructura criminal fueron declarados culpables por varios delitos y podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, informó la Policía Nacional. Los condenados son Cristopher Josué Álvarez Turcios, conocido con los alias de “Baby Chucky”, “Luli” y “Gonzalo Gaviria”, señalado como cabecilla de la organización; Miguel Enrique Lobo Flores, alias “Gordo” o “Tori”, y Sharol Arleth Vásquez Mairena, conocida como “Sharol”. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de asociación para delinquir, posesión ilegal de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, en perjuicio de los derechos fundamentales, la salud y el orden público del Estado de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres integrantes de la estructura fueron capturados el 12 de enero de 2025, durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada en el municipio de La Lima, Cortés, en la que participaron tres equipos de investigación de diferentes direcciones de la Policía Nacional.

Según los expedientes de inteligencia, Cristopher Josué Álvarez Turcios, alias “Baby Chucky”, acumulaba aproximadamente 16 años dentro de la Pandilla 18 y había asumido el liderazgo de las actividades ilícitas en el sector de La Lima tras el asesinato de otro cabecilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades lo señalaban como responsable de coordinar actividades criminales y recolectar dinero procedente de extorsiones, sicariato, venta de drogas y desplazamiento forzado. Además, registraba antecedentes de detenciones en 2009, 2010 y 2011 por delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, asociación ilícita, robo de vehículos y atentado.