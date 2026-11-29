Comayagüela, Honduras. Momentos de caos y angustia se vivieron en la primera calle, entre la tercera y cuarta avenida de Comayagüela, donde un taxi fuera de control atropelló a varias personas y arrasó con puestos de venta, dejando como saldo una mujer muerta y ocho heridos.
De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo y embistió a las personas que se encontraban en el sector comercial, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación.
Una de las versiones que comentó una persona que presenció el hecho, es que el taxi presuntamente habría sido robado y que el supuesto conductor habría sido uno de los maleantes que lo llevababa desenfrenado, por lo que terminó arrollando a quienes transitaban por la zona.
Otra de las hipótesis apunta a que el vehículo habría presentado fallas en el sistema de frenos, lo que habría provocado que avanzara sin control y se llevara de encuentro varios puestos de venta.
El percance generó escenas de desesperación entre comerciantes y transeúntes, quienes quedaron sorprendidos por la violencia del impacto y trataron de auxiliar a las personas afectadas.
El saldo preliminar es de una mujer fallecida y ocho personas heridas. Los lesionados quedaron a la espera de atención médica, mientras se desarrollaban las labores de asistencia en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado el nombre de la víctima ni han confirmado oficialmente si el taxi había sido robado ni si el accidente fue provocado por una falla mecánica. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.