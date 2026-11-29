Comayagüela, Honduras. Momentos de caos y angustia se vivieron en la primera calle, entre la tercera y cuarta avenida de Comayagüela, donde un taxi fuera de control atropelló a varias personas y arrasó con puestos de venta, dejando como saldo una mujer muerta y ocho heridos.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo y embistió a las personas que se encontraban en el sector comercial, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Una de las versiones que comentó una persona que presenció el hecho, es que el taxi presuntamente habría sido robado y que el supuesto conductor habría sido uno de los maleantes que lo llevababa desenfrenado, por lo que terminó arrollando a quienes transitaban por la zona.