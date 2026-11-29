El Paraíso. Un joven de 23 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como presunto responsable de quitarle la vida a su suegro durante un hecho violento ocurrido en la comunidad de Aluca, departamento de El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el sospechoso habría llegado en estado de ebriedad hasta la vivienda de la víctima y tocó la puerta. Al no obtener respuesta, presuntamente tomó un hacha y forzó la entrada al inmueble.

Una vez dentro, se habría producido una fuerte discusión entre ambos que terminó en un ataque mortal.