Caen presuntos pandilleros; los investigan por ataques armados en Chamelecón

De acuerdo a las investigaciones, los detenidos mantenían un férreo control criminal en la zona y mantenían atemorizada a la población.

Las autoridades confirmaron que estos sujetos están siendo investigados rigurosamente por su participación en los hechos violentos que han sacudido Chamelecón, incluyendo la reciente ola de ataques armados.
San Pedro Sula

Tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18 fueron detenidos en las últimas horas durante operativos realizados en la colonia San Antonio, en el sector Chamelecón.

Las acciones policiales se desarrollaron en respuesta a la muerte del funcionario policial Joel Esteban Vargas Ordoñez.

Los detenidos fueron identificados como: alias “Picudo”, cabecilla de sector, quien fue detenido en agosto en el barrio Buenos Aires, Victoria, Yoro, por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Alias “Chuki”, cabecilla de sector, detenido en 2019 por la FNAMP por extorsión, nuevamente aprehendido en 2024 por varios delitos y con orden de captura ese mismo año por tráfico de drogas y atentado.

Alias “Maviwon / Snaiper”, cabecilla de sector, quien fue detenido en 2019 por portación ilegal de arma de fuego; en 2020 se le giró orden de captura por asesinato en su grado de ejecución de tentativa y asociación ilícita.

De acuerdo a las investigaciones, los detenidos mantenían un férreo control criminal en la zona y eran responsables de actividades ilícitas que mantenían atemorizada a la población.

Asimismo, la DIPAMPCO detalla que estos individuos coordinaban desde hace años una red criminal dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas, afectando a residentes, comerciantes y transportistas del sector de Chamelecón.

Se les decomisó un fusil AK-47, varias armas tipo pistola, munición de uso prohibido y permitido, cargadores, presunta marihuana y cocaína, así como teléfonos celulares.

Las autoridades confirmaron que los tres cabecillas están siendo investigados rigurosamente por su participación en los hechos violentos que han sacudido Chamelecón, incluyendo la reciente ola de ataques armados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso judicial por varios delitos.

