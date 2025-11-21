Caen presuntos pandilleros; los investigan por ataques armados en Chamelecón

San Pedro Sula

Tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18 fueron detenidos en las últimas horas durante operativos realizados en la colonia San Antonio, en el sector Chamelecón.

Las acciones policiales se desarrollaron en respuesta a la muerte del funcionario policial Joel Esteban Vargas Ordoñez.

Los detenidos fueron identificados como: alias “Picudo”, cabecilla de sector, quien fue detenido en agosto en el barrio Buenos Aires, Victoria, Yoro, por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Alias “Chuki”, cabecilla de sector, detenido en 2019 por la FNAMP por extorsión, nuevamente aprehendido en 2024 por varios delitos y con orden de captura ese mismo año por tráfico de drogas y atentado.

Alias “Maviwon / Snaiper”, cabecilla de sector, quien fue detenido en 2019 por portación ilegal de arma de fuego; en 2020 se le giró orden de captura por asesinato en su grado de ejecución de tentativa y asociación ilícita.

De acuerdo a las investigaciones, los detenidos mantenían un férreo control criminal en la zona y eran responsables de actividades ilícitas que mantenían atemorizada a la población.

Asimismo, la DIPAMPCO detalla que estos individuos coordinaban desde hace años una red criminal dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas, afectando a residentes, comerciantes y transportistas del sector de Chamelecón.