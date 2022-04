La Lima no alcanza el desarrollo en décadas

Durante estas cuatro décadas, un parque industrial abrió operaciones, llegaron los bancos. En los últimos diez años se instalaron gasolineras, negocios de comida, centros privados que ofrecen atención médica.

La actividad comercial aumentó, pero no mejoró la estructura productiva. Pese a que las condiciones topográficas son favorables, las grandes inversiones, que generan un mayor volumen de impuestos, no llegan por temor a las inundaciones.

“La mayoría de personas de afuera creen que La Lima solo es el casco urbano, también tiene colonias y aldeas donde no hay oportunidades de empleo, no llega el apoyo de la municipalidad y no ha habido apoyo de los gobiernos”, dijo Mauricio Izaguirre, habitante de Flores de Oriente, una comunidad que aún no se recupera de los daños causados por Eta y Iota.

La Lima, como otros municipios, no ha escapado de los escándalos de corrupción local o por abuso de autoridad. Por lo menos los alcaldes de los últimos 20 años, como María Alejandrina Meza, Arnold Cuéllar, Dilcia Fernández, Astor Amaya y José Santiago Motiño han tenido que rendir declaraciones ante el Ministerio Público o enfrentar juicios.