$!En más de 15% suben precios de construcción

Explicó que “se ha encarecido el cobre empleado en los cables eléctricos. Se siguen escaseando los chips, los transmisores, los derivados del acero”. Esto ocurre, dijo, porque “ hay muchos productos que salían de Rusia , pero por estar sancionado no hay y no se les puede pagar a los proveedores”.

Él es del criterio que el alza, impulsada por la invasión a Ucrania, no frenará la construcción en Honduras durante 2022 en vista de que el conflicto armado en Europa del Este aún no termina. “Los precios van a seguir aumentando, quien no aproveche ahora le tocará pagar más en el futuro”, plantea.

Pese al incremento de precios de las materias primas en el mercado, según Monterroso, la “población hondureña no debe preocuparse; las fábricas locales han hecho un plan de abastecimiento anual con el fin de evitar una escasez”.

“Hacemos un llamado al Congreso Nacional para que apruebe el decreto que reduce la base impositiva del costo de los fletes. Ese ahorro irá directamente a beneficiar al pueblo. Cuando yo importo una mercadería que vale L100 y el transporte me cuesta L100, yo debo pagar el impuesto y el arancel sobre L200. Digamos yo pago 30% sobre los L200. Este decreto tasará en 25%”, dijo.

Desempeño

La construcción privada alcanzó el desarrollo de 868,062 metros cuadrados en 2018, antes de la pandemia, luego entró en un proceso de declive hasta descender a 531,867 metros en 2020. En 2021, el sector comenzó a crecer y repuntó a 710,908 metros cuadrados, de acuerdo con el BCH.