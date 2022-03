Café de Honduras pierde mercados de Rusia y Ucrania

El café hondureño perdió de manera indefinida los mercados de Rusia y Ucrania a causa del conflicto bélico que mantienen esos países; sin embargo, las exportaciones generales del país no han resultado golpeadas, debido a que ambas plazas realizan compras mínimas.

Antes de que Moscú ordenara la invasión, esos dos mercados le compraban a Honduras alrededor del 1.5% de la exportación total, aproximadamente $13 millones de unos $1,100 millones que anualmente produce la caficultura a la balanza comercial.

En la cosecha 2020-2021, según cifras del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Rusia le compró a Honduras 81,701.69 sacos de 46 kilos por $12,325,201.66 (1.07% del total exportado) y Ucrania 9,579.75 sacos de 46 kilos por $1,503,881.67 (0.13%).

Entre los dos compraron $13,829,083.33, una cifra bastante baja frente a los $301,911,187.10 de Estados Unidos, el mayor cliente del grano hondureño.

Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), le informó a Diario LA PRENSA que afortunadamente “el impacto que tendrá no es significativo” gracias a que los exportadores lograron enviar la mayor cantidad de sacos antes de que estallara el conflicto bélico el 24 de febrero.

“En la cosecha 20-21 se exportaron a Rusia 218 contenedores que equivalen a 81,700 quintales, eso representa el 1.07% del total exportado. A Ucrania, 26 contenedores que equivalen a 9,580 quintales, eso representa el 0.12% del total de las exportaciones del año pasado.

Lo que llevamos acumulado a esta fecha, en la presente cosecha 21-22, a Rusia: 87 contenedores que equivalen a 32,437 quintales, eso representa 1.2% (del total exportado hasta la fecha) y a Ucrania, 10 contenedores que equivalen a 3,757 quintales, eso representa el 0.1% del total exportado hasta la fecha”, explicó en una entrevista con Diario LA PRENSA.

Por ahora, esos dos mercados se encuentran descartados para las empresas exportadoras: Ucrania por estar resistiendo una invasión armada y Rusia por estar bajo una ola de sanciones económicas, entre las cuales sobresalen el bloqueo del acceso a la red SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) que permite efectuar transferencias bancarias en todo el mundo.

“Si nosotros como exportadores quisiéramos enviar café a Rusia o a Ucrania, no podríamos. Si exportáramos a Rusia no hay forma que ellos hagan el pago de esas compras. Si ellos quieren exportar tampoco pueden hacerlo porque no puede recibir los pagos”, dijo.

Otros destinos

El diferencial de café que no logró entrar a esos dos mercados será absorbido por cualquiera de los restantes 57 países clientes y en caso de que Rusia no se retire de Ucrania y esté sometido a sanciones durante el resto del año, los exportadores tienen claro que se verán obligados redireccionar a otras plazas los más de 91,000 sacos en el ciclo de producción 2022-2023.

Honduras, que se mantiene entre los primeros seis mayores exportadores de café del mundo, tiene como sus grandes clientes 15 países que le compran el 93%. Entre ellos, Estados Unidos (1,896,958.12 de sacos), Alemania (1,842,031.77), Bélgica (783,792.80), Francia (396,917.52), Italia (390,054.21) y Canadá (318,662.72). Rusia no figura en ese grupo.