SPS: cambio climático ha elevado entre 2 y 3 grados las temperaturas

Era un día normal de mayo, uno más caluroso de lo habitual. Abordó el transporte público como a las 9:00 am y a esa hora la temperatura ya era desesperante.

Wendy Hernández iba de pie junto a un conocido, platicando de lo más normal, cuando sin pensarlo fijó su mirada en el exterior, justo en el rótulo de un negocio, y de repente no supo más. Todo se puso negro; se había desmayado.

Lo único que recuerda es que en medio la algarabía tras su caída, la gente gritaba que la ayudaran.

“Yo no reaccionaba, intentaban que tomara agua y me daban aire. Cuando me desmayé caí en el filo de un asiento delantero, y del golpe me abrí la frente. Jamás me había desmayado, ni cuando salí embarazada. Todo ese día anduve mareada y cuando hace mucho calor siento tirones y fuertes dolores de cabeza”.

Las altas temperaturas registradas este abril en gran parte de Honduras, y en especial en la zona norte, son parte de un patrón de calor que viene ocurriendo en los últimos 40 años y cuya tendencia va en aumento, según registros oficiales.