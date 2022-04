Dos hombres que enfrentan sin miedo a la muerte en San Pedro Sula

Pese a que el trabajo de recoger cuerpos y darles tratamiento antes de ser sepultados podría ser impensable de realizar para la mayoría, Simon lo hace sin resquemores. “Es una de las cosas más duras que me ha tocado hacer. En una ocasión, en Tegucigalpa me tocó unir parte por parte el cuerpo de un joven que había sido partido en 26 pedazos. Su madre vi solo su rostro, pero jamás se enteró de cómo fue encontrado para causarle una pena mayor.

“Este es un trabajo tétrico. He tenido compañeros que solo vienen un día y tiran la toalla. No es para cualquiera, pero el hecho de servir a una familia enlutada, ayudarlas y orientarlas en qué hacer con su ser querido muerto motivan a ayudar”.

“Hay trabajos que definitivamente yo no haría, le tengo un miedo tremendo a la electricidad, yo no subiría a un poste a tocar alta tensión y tampoco trabajaría como recolector de basura. Pero esos recolectores de basura, no prepararían un cuerpo como lo hago yo”.

Mientras los índices de violencia continúen sobresaliendo en el día a día de los hondureños, la dura labor de personas como Simmons y Quintanilla será indispensable para dar descanso a los que trágicamente fallecieron y algo de paz a los que vivirán con el constante dolor.

De su Quintanilla, cuenta que por la naturaleza de su trabajo le ha tocado hacer de todo. Fue contratado para trasladar cuerpos y al personal forense, pero por las carencias de personal, también debe hacer el trabajo más duro: extraer el cuerpo, embolsarlo y trasladarlo ante el forense que esté de turno.

Aunque casi la mitad de su vida adulta ha visto escenas dantescas, la dureza de tener que recoger el cuerpo de un niño no la supera.

“Uno solo piensa en sus hijos, en su familia. Es duro ver el dolor de una familia, de una madre que llora. He visto tanta sangre, pero ya considero este como un trabajo normal. Yo duermo bien, como bien. No me afecta, aun cuando muchas veces, las víctimas no están completas o en total estado de descomposición”.

Con solo tres médicos forenses en servicio, y una región que comprende 51 municipios, la sede forense de San Pedro Sula se engulle en una vorágine cotidiana llena de dolor, angustia y desesperación por aquellos golpeados por la tragedia de perder a un ser querido por la violencia.