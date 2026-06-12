Transmutación de la ansiedad

Vivimos en un mundo cansado, acelerado y lleno de incertidumbre. Honduras no está fuera de eso. La gente espera respuestas, empleo, pagos, justicia, oportunidades, estabilidad, atención, reconocimiento. Espera que le contesten un mensaje, que le cumplan una promesa, que alguien le diga la verdad o que por fin algo se ordene.

Y mientras eso no llega, la mente se llena de ruido.

La ansiedad muchas veces nace ahí: en lo que no sabemos, en lo que imaginamos, en lo que esperamos y no ocurre. Entonces reaccionamos mal, hablamos mal, escribimos mal, interpretamos mal. Una palabra incompleta se vuelve ofensa. Un silencio se vuelve desprecio. Una demora se vuelve abandono. Una diferencia se vuelve enemistad.

También hay una brecha creciente entre generaciones y estilos de comunicación: para unos, responder es compromiso; para otros, apenas una intención pendiente. Y en esa diferencia se acumulan malentendidos, frustraciones y expectativas suspendidas.

Así también se enferma una sociedad: cuando la comunicación deja de servir para entendernos y empieza a servir para defendernos, atacar, suponer o descargar frustración.

Por eso necesitamos aprender a transmutar.

Transmutar, en sentido psicológico y espiritual, no es negar lo que sentimos. Es convertir esa energía en algo más alto y útil. Transformar el miedo en prudencia. La rabia en fuerza creativa. La pérdida en aprendizaje. La ansiedad en conciencia.

¿Para qué?

Para no vivir reaccionando a todo. Para no convertir cada molestia en conflicto. Para no permitir que la incertidumbre gobierne nuestra paz. Para comunicarnos mejor, incluso cuando estamos cansados, dolidos o esperando respuestas.

¿Y cómo se empieza?

Pausando antes de responder. Preguntando antes de suponer. Nombrando lo que sentimos sin convertirlo en ataque. Entendiendo que no toda demora es desprecio, pero también que no todo silencio debe aceptarse sin dignidad.

Transmutar no nos vuelve débiles. Nos vuelve más conscientes. Permite tomar una emoción intensa y convertirla en criterio.

Una sociedad que no transmuta su ansiedad termina comunicándose desde el miedo, la rabia o la sospecha. Una sociedad que aprende a hacerlo puede convertir su cansancio en madurez, su dolor en aprendizaje y su incertidumbre en una forma más humana de conciencia.

Eso también es sanar.