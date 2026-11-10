Rusia derriba 155 drones ucranianos antes de negociaciones en Abu Dabi

Moscú, Rusia. Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 155 drones ucranianos de largo alcance, horas antes de que comenzaran las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y la anexionada península de Crimea, señaló en Telegram el mando castrense ruso, al reportar el ataque de relativamente pequeña magnitud.

El gobernador de la región de Nóvgorod, Alexandr Drónov, informó en su canal de Telegram de que "durante la noche (...) fue repelido un masivo ataque de drones", a consecuencia del cual "sufrió daños una empresa industrial".