Rusia derriba 155 drones ucranianos antes de negociaciones en Abu Dabi

Moscú, Rusia. Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 155 drones ucranianos de largo alcance, horas antes de que comenzaran las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y la anexionada península de Crimea, señaló en Telegram el mando castrense ruso, al reportar el ataque de relativamente pequeña magnitud.
El gobernador de la región de Nóvgorod, Alexandr Drónov, informó en su canal de Telegram de que "durante la noche (...) fue repelido un masivo ataque de drones", a consecuencia del cual "sufrió daños una empresa industrial".
Según el canal de Telegram ucraniano Exilenova+, el objetivo atacado podría ser la Planta de Reparación Aeronáutica 123, empresa dedicada a "la reparación y mantenimiento de aviones de transporte militar rusos, como los Il-76, Il-78, L-410".
El medio recordó que en marzo pasado estas instalaciones ya habían sido atacadas, causando daños a un hangar para el mantenimiento de aeronaves y a un avión de alerta temprana y control A-50.
Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos comenzaron este martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa por la guerra en Irán, según informó a la agencia rusa TASS una fuente del equipo negociador ruso.
Según el medio, la reunión, que tiene lugar después de consultas de ucranianos y europeos, se lleva a cabo a puerta cerrada y estará centrada en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.