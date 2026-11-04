México detiene a líder de red de tráfico de personas y lavado de dinero

Ciudad de México, México. Autoridades mexicanas informaron este miércoles de la detención en Ciudad de México de alias El Chino, presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de personas, con operaciones en tres ciudades del país. El detenido, de 41 años, presuntamente encabezaba una red con presencia en la capital mexicana, Tijuana (Baja California, norte) y Cancún (Quintana Roo, sur), según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que dicha red de lavado de dinero operaba "al servicio de una organización criminal", sin precisar cuál.

Además, indicó que el sospechoso también está relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas. Aunque no precisó el nombre del grupo criminal, el funcionario aseguró que "las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la acción, agregó, también se decomisó droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.