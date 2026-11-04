OMS advierte que la falta de ejercicio daña la salud de jóvenes

Ginebra, Suiza. Uno de cada cuatro adolescentes en el mundo (240 millones de jóvenes de entre 11 y 17 años) no practica los 60 minutos de actividad física diaria recomendados para una vida sana durante cualquier día de la semana, advierte un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, solo un 13,9% de los jóvenes logra ese tiempo de ejercicio todos los días de la semana, una tasa que es incluso menor a la de hace 10 años, cuando rondaba el 19%, según la investigación que este miércoles se publica en la revista The Lancet Global Health, con datos de 140 países. Como promedio, los adolescentes consiguen menos de tres días a la semana practicar al menos una hora de actividad física moderada o intensa, cuando la OMS recomienda para este grupo de edad que ese nivel se logre a diario, mediante actividades como caminar, correr, ir en bicicleta, practicar deporte o incluso bailar.

"La adolescencia es una etapa especialmente importante, en la que se establecen hábitos que a menudo se mantienen durante el resto de la vida. Apoyar a los adolescentes para que sean activos hoy constituye una inversión en su salud actual y futura", señaló al presentar el estudio el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.



La agencia sanitaria de la ONU recuerda que la falta de ejercicio físico, sin importar la edad, es un factor de riesgo a la hora de padecer cáncer, enfermedades cardíacas o respiratorias, de la misma manera que el consumo de tabaco y alcohol, la dieta desequilibrada o la contaminación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el ejercicio puede retrasar a largo plazo la aparición del alzhéimer y la demencia y ayuda a controlar los síntomas de la depresión y la ansiedad. "Cuando se considera la prevención de las enfermedades no transmisibles (las más mortales) suele prestarse mucha atención al tabaco, el alcohol y la alimentación poco saludable, y son en efecto grandes factores de riesgo, pero la inactividad física es igual de importante", subrayó Krug.