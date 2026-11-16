Gaza. Drones del Ejército israelí (FDI) lanzaron este lunes cientos de octavillas acompañadas de cigarrillos y sobres de café sobre la ciudad de Gaza (norte) y las localidades de Deir al Balah y Al Bureij, en el centro de la Franja, para pedir a los residentes que aporten información sobre miembros y operativos del grupo islamista palestino Hamás, según constató EFE.

"Querida gente de Deir al Balah, a pesar de todas las dificultades, existe la esperanza de un mañana mejor. El futuro está en tus manos, ¡y el tiempo no espera a nadie!", podía leerse en los folletos que cayeron sobre Deir al Balah y Al Bureij y donde se incluye un número de teléfono para contactar con las FDI.

En el caso de la ciudad de Gaza, el texto rezaba: "¿Trabajas para alguno de los servicios de seguridad en Gaza? Únete a nosotros y cambia tu vida", junto con los rostros tachados con una cruz en rojo de 18 supuestos miembros de Hamás asesinados anteriormente por Israel.

Además, en la ciudad de Gaza y Deir al Balah, los panfletos iban acompañados de cigarrillos, y en Al Bureij contenían sobres de café. No es la primera vez que Israel deja caer folletos pidiendo información a los gazatíes sobre Hamás.

De hecho, ha ocurrido puntualmente cada tres o cuatro meses, dependiendo del momento, desde octubre de 2023. El episodio más reciente se produjo hace apenas tres semanas en la zona de Yabalia de la gobernación del norte de Gaza.